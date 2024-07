Los vecinos de Lora del Río, cansados de que el agua del grifo salga marrón: "Tenemos la ropa 'empercochada'"

Lora del Río ya tiene su serpiente del verano. Los vecinos de la localidad vuelven a ver, un verano más, como el agua que sale por el grifo en sus viviendas lo hace en un tono marrón chocolate, que la hace, no sólo no apta para su consumo, como este jueves dictaminó el gobierno municipal a través de un bando, sino también, prácticamente, inviable para el aseo personal o el lavado de ropa, sobre todo, la blanca.

Así lo han transmitido algunos vecinos afectados a este periódico. La indignación, y el "gasto innecesario", se ha vuelto a instalar entre los loreños este verano y exigen al gobierno municipal "soluciones a largo plazo" porque, aseguran, es un problema que se lleva repitiendo desde hace "cuatro o cinco años".

Desde la Matallana, hasta la alameda de la Feria, Setefilla o la Pimentonera, los vecinos aseguran que la incidencia afecta a todo el término municipal, en mayor o menor medida, según el momento del día. Apuntan que en algunos casos lo llevan sufriendo de manera intermitente prácticamente desde que empezó el verano, mientras que de manera más generalizada llevaría unos diez o 15 días.

El Ayuntamiento, por su parte, informa, que es algo puntual y no en todos los hogares. Asimismo niega las acusaciones de la oposición, que denuncia que estos hechos suceden por no invertir en la depuradora y en la red de abastecimiento. Las fuentes municipales aseguran que, aunque la red es antigua, se está cambiando cuando se realizan obras.

Entretanto, los vecinos coinciden en que el bando municipal con el que el alcalde, el popular Antonio Enamorado, recomendó este jueves que no se consuma agua como bebida o para la elaboración o lavado de alimentos, a cuenta del nuevo notable episodio de turbidez, "llega tarde".

En dicho documento se confirma la detección en el agua de los niveles de manganeso por encima de los considerados aptos para el agua potable. Por su parte, la Delegación de Salud ha decretado este viernes la alerta y declarado como no apta para el consumo el agua corriente en la localidad. Esta situación ha obligado a la activación del plan municipal de contingencias con el suministro alternativo de agua potable para la población mediante el reparto agua potable en cuatro puntos del municipio, en horario de 8:00 a 11:00 y de 20.00 a 22:00. Asimismo, los colectivos vulnerables podrán recibir el agua embotellada en sus domicilios.

Entretanto, y, aunque el consumo es los más importante, la higiene también tiene de uñas a los vecinos. "El agua es barro puro", se queja contundente Remedios. "Que alguien me diga con qué lavo la ropa blanca porque la tenemos empercochada. Ya el año pasado tuvimos que tirar toallas y sábanas porque el tono amarillento que habían cogido era de vergüenza", añade. Cuenta que la turbidez del agua en su casa va por momentos. "Unos días más y otros menos, pero siempre sucia. Se dice que no es apta para el consumo, pero es que tampoco lo es para lavar ropa", apostilla.

"Ahora el Ayuntamiento recomienda que no se consuma y va a repartir botellas de agua, pero es que en el pueblo llevamos ya muchas semanas comprándolas", añade Lidia, otra vecina afectada, que lamenta que esta situación "no todas las economías familiares pueden soportarla", por lo que insta al alcalde a adoptar medidas que acaben con "un problema desastroso" y "recurrente" ante el que, critica, "no se adopten ningunas medidas para que no vuelva a ocurrir". "Nos está suponiendo un gasto innecesario porque el recibo del agua corriente lo seguimos pagando y, a ello, le sumamos la que tenemos que comprar", añade.

La mujer dice que la "desconfianza" entre los vecinos, tras varios años con el mismo problema", los tiene "obligados" a la compra de agua durante todo el año. "Quien se va a fiar de beber agua del grifo, sabiendo que el problema está ahí y que se repite cada verano. Aunque salga clara, no sabemos si contiene componentes que sean buenos para la salud", recalca.

Otros vecinos apuntan que la "excusa del pantano seco" ya no vale. Estas afirmaciones responden a unas declaraciones recientes del alcalde sobre el desembalse de agua de la presa José Torán por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que habría provocado corrientes y turbulencias que han removido el lecho del pantano rico en manganeso, actividad que ya ha sido paralizada. Con todo, el alcalde se compromete con sus vecinos: "todas las autoridades están trabajando sin descanso para buscar una solución rápida y de calidad", concluía el bando difundido el jueves en los medios municipales oficiales y redes sociales.