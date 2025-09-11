La zona donde se originó la inundación de la AP-4 en marzo no ha sido limpiada y sigue llena de barro y maleza

Agricultores del Bajo Guadalquivir han denunciado a este periódico que la zona que está bajo el puente de la autopista AP-4 que cruza el arroyo de las Pájaras, a la altura del municipio de Cabezas de San Juan, sigue llena de sedimentos y maleza tras las inundaciones del mes de marzo y no ha sido limpiada.

Este punto, en concreto, fue el origen de las riadas que anegaron unas 700 hectáreas de cultivo de la margen izquierda del Guadalquivir y llegaron a provocar el corte de total de la carretera durante algunos días en buena parte de su kilometraje. José Trajano, agricultor afiliado a COAG Sevilla, explica que el arroyo de las Pájaras -que nace en la sierra a la altura de Montellano- no suele llevar mucha agua, pero en época de lluvias sí viene muy crecido.

En marzo, el agua llegó a la zona del puente y fue frenada por la maleza. Llevaba tal fuerza que rompió el talud de contención (que no estaba ni está en buen estado, según los agricultores), socavó la tierra y terminó bajando a la vía de alta velocidad, la autopista AP-4 y las hectáreas de cultivo, con trigo, cebada, remolacha y almendro, en la zona de Las Marismillas.

Zona de maleza bajo el puente del arroyo de Las Pájaras

Según denuncia Trajano, la zona lleva “15 ó 20 años” sin limpiarse, y este año, tras las inundaciones, tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como el Ministerio de Transportes afirmaron que se haría durante el verano. A punto de acabarse la estación, lo único que se ha hecho, dice, es tapar el socavon y los productores temen que lleguen de nuevo las lluvias y vuelvan a anegarse sus explotaciones.

En estricto sentido, según afirma Trajano, el organismo competente para limpiar la zona es Transportes. El cauce del arroyo corresponde a la CHG, pero unos 100 metros debajo del puente aguas arriba y otros 100 aguas abajo son del Ministerio, en uno de esos deslindes de competencias que como mínimo llaman la atención. Los agricultores indican que hay contratada una empresa de mantenimiento para la autopista, pero no toca la zona de maleza e incluso, aseguran, hay multas si intentan limpiarla. “Yo lo he visto”, dice Trajano.

La zona del arroyo de Las Pájaras a su paso por el puente de la AP-4 el pasado marzo tras las lluvias

Este agricultor anticipa que la situación irá a peor si vuelven las lluvias fuertes, ya que los sedimentos han hecho que la zona colmatada crezca y que la maleza sea aún más tupida, con una altura que, calcula, equivale a un coche encima de otro. Ya se ven, además, árboles de hasta dos metros en la zona.

Y avisa de que esta vez el agua fue hacia su izquierda, pero que si llega a ir hacia la margen derecha (que también fue anegada, aunque por otros motivos) hubiera inundado la localidad de Vetaherrado, perteneciente a Las Cabezas de San Juan. Trajano asegura que los agricultores ofrecen su maquinaria para colaborar en la limpieza, tal y como hicieron con los desagües y el resto de infraestructura de las explotaciones afectadas.