Haro y el derbi: "Soy optimista y creo que vamos a ganar"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha analizado algunos temas interesantes de la actualidad verdiblanca en una entrevista en Cope Sevilla.

Reacción del Sevilla

"Veo a un Sevilla que viene en un gran estado de forma. Mendilibar le ha cambiado la cara. Le está dando para ganar, y eso en el fútbol es todo. Será un equipo competitivo, pero también veo al Betis muy metido ya en el derbi porque nos puede permitir conseguir la clasificación para la Europa League. Espero que sea un partido muy competitivo entre dos grandes equipos que puedan ofrecer un bonito espectáculo".

Derbi

"Soy optimista, siempre lo soy. Lo era cuando las diferencias eran abismales, imagínate ahora. Estamos haciendo una buena liga, pese a todos los condicionantes que hemos tenido, y creo que vamos a ganar".

¿Puede el Sevilla empañar la temporada del Betis?

"No, no creo eso, al margen de la alegría o la tristeza de que tu equipo o tu rival gane o pierda. El análisis del Betis hay que hacerlo desde nosotros mismos, cómo estábamos, cómo estamos, qué recursos tenemos y qué podemos conseguir. Pero no hacer el análisis en función de los resultados del rival".

¿Posibles movimientos accionariales?

"Desde el punto de vista de los que estamos en el órgano de gobierno del club, no estamos en ese escenario. Sí nos llega que desde la oposición está habiendo movimientos para desprenderse de sus acciones. Hemos tenido alguna comunicación sobre eso. El Betis es un club muy goloso para fortunas extranjeras".

¿Dani Ceballos?

"Conociendo cómo está la situación, Dani está apurando sus bazas en el Real Madrid, no se si renovará. Va a ser un verano en el que si llega al Betis tiene que ser dentro de la lógica, económica evidentemente, que nos movemos en el club y creo que nunca al principio del verano, sino más bien al final.