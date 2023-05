Antonio Cordón, a un paso del Olympiacos

Antonio Cordón, quien fuera hasta hace poco director deportivo del Betis, está muy cerca de seguir su trayectoria profesional en el Olympiacos.

Diversos medios griegos, como gazzetta.gr, informan de que el extremeño ha llegado a un acuerdo con el equipo de El Pireo para tomar las riendas de la planificación de la próxima temporada. De hecho, se espera a Cordón ya esta semana en Grecia para ponerse manos a la obra con su nuevo club.

El nombre de Antonio Cordón había estado vinculado al Aston Villa y al Barcelona, pero finalmente se ha decantado por la opción del Olympiacos, que esta campaña ha sido dirigido por Míchel y ha contado en sus filas con jugadores como Marcelo o James Rodríguez, amén de otros jugadores con pasado en la Liga.

🚨Former Monaco,Villareal & most recently Real Betis Technical Director ANTONIO CORDON in Athens🇬🇷for talks with Olympiacos. The Spaniard’s been involved in some big deals eg Mbappe to PSG & also worked with Leonardo Jardim at Monaco (via @gazzetta_gr ) More news soon 🤞 pic.twitter.com/wVrZzV6VmW — Gate 7 International (@Gate7Intl) May 13, 2023

"Por lo que he visto y leído, lo primero fue el Aston Villa, algo que también me extrañó porque los motivos por los que salí del Betis no fue porque estuviera un club detrás, como se está demostrando. Con el Barcelona ha habido bastante repercusión, pero lo único que me une con el Barcelona es una relación profesional muy cordial con Jordi Cruyff porque hemos trabajado juntos y coincidimos mucho en todo lo futbolístico. A partir de ahí, no me ha llamado nadie", comentó recientemente Cordón en una entrevista a la agencia EFE.

"No le tengo miedo. Profesionalmente, son retos. Me muevo por retos, y allá dónde haya uno en el que yo puedo aportar, con el club teniendo la necesidad de crecer, me sentiré con ganas. Ya me he movido fuera de España muchas veces. He estado en Ecuador, China, Italia... no me causa ningún estrago salir a nivel internacional", añadió sobre su futuro, el cual se ha aclarado en las últimas horas con su fichaje, a falta de la oficialidad, por el Olympiacos.