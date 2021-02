Marcelino replica a Pellegrini: "Ganamos justamente, si lo digo yo me llamáis llorón"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha salido al paso de las declaraciones de Manuel Pellegrini este sábado por la mañana en las que hacía mención a las entradas que sufrió Nabil Fekir en el encuentro del pasado jueves y durante la temporada.

"Lo del partido contra el Athletic fue una vergüenza, creo que fueron al menos 10 ó 12 patadas que le pegaron durante todo el partido. Cada vez que recibe el balón va al suelo. Es el que recibe más faltas de toda LaLiga. No recibe el resguardo de los árbitros. Le dieron patadas que eran de expulsión. La manera en que paran a Nabil no es la correcta, ni mucho menos. Los rivales saben de no dejarlos aproximarse al arco propio", ha comentado Pellegrini.

Sobre esto ha sido cuestionado Marcelino en la rueda de prensa previa de su equipo de cara al partido de este domingo ante el Valencia en San Mamés. "No las he escuchado. Ganamos justamente, el resultado está ahí y hay VAR. Si lo digo yo, algunos me llamáis llorón. El jueves seremos nosotros quien juegue contra el Levante. El Betis quiere pasar de ronda con una ocasión de gol, es poco bagaje para hacerlo jugando como local", ha indicado Marcelino.