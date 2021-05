Borja Iglesias atraviesa por su mejor momento en el Betis, después de que sus goles hayan servido para sellar la clasificación a Europa. El delantero ha sido protagonista en la televisión oficial del club, en la que ha analizado tanto su temporada como la del equipo verdiblanco, que tiene el reto de ponerle el broche de oro este sábado en Balaídos.

"Después de momentos más complicados, disfrutar de esta racha y de este final de temporada es bonito. Estoy contento de poder ayudar. Tenía que trabajar, las cosas no salían como me gustaban y algo más tenía que hacer. Me he sentido querido y arropado por todos, eso ayuda mucho", ha señalado Borja, que tampoco le ha dado más vueltas a su situación personal: "He tenido momentos, pero tampoco de pasarlo mal. Cuando las cosas no se dan estás centrado en darle la vuelta y no eres consciente de toda la realidad que hay. Nunca había vivido una como la del año pasado, ahora la evalúo como positiva. He aprendido mucha cosas. Cuando la estás viviendo no eres capaz de verlo, es complicado, pero sales reforzado".

Mentalidad del equipo

"Desde el primer día, éste era el objetivo, estar peleando por estar en Europa. Lo ideal es llegar como nosotros, que tienes la sartén en el mango y no dependes de otros. Si hacemos lo nuestro estaremos en Europa League".

"Pasamos algún momento complicado cuando no salían las cosas, pero desde el día 1 todos nos concienciamos de la situación. Había que intentar sumar, jugando más o menos. Todos pusimos de nuestra parte para conseguir el objetivo. Le hemos dado la vuelta a una situación convulsa".

Cambio del equipo

"Veníamos de esas sensaciones de diciembre, el equipo iba a más, aunque el día del Levante fuese duro para nosotros. Del final de ese partido nos vamos con otras sensacionesy con el derbi en casa contra el Sevilla, el equipo fue superior, se vio con capacidad y eso nos reforzó mucho. Eso te ayudar a creer más".

Pellegrini

"Siempre ha confiado desde el inicio, ha tratado de imponer su idea de juego, que por momentos hacernos partícipes a todos y le ha funcionado bien".

"Cuando tiene algo que comentar, se acerca y te lo dice. Se genera un debate y puedes exponer lo que ves, él te da sus consejos, la perspectiva que él tiene para llegar a un punto intermedio. Todavía lo sigue haciendo, el futbolista quiere más esa información, quiere aprender, saber qué se piensa desde el otro lado. Es positivo para todos".

Vigo

"Siempre me he sentido muy querido en Vigo, les tengo cariño y aprecio. Desde muy pequeño he disfrutado con ellos, los cuatro años de cantera aprendí muchísimo. Si hay alguien que no le gustó mi decisión, también lo entiendo. Respeto lo que se piense y lo que pase".

Público

"Es súper bonito jugar con tu afición, disfrutar de una temporada que ha sido positiva para ellos con el final de temporada y querrán cerrar con una victoria, pero tiene que pesar más ser ambiciosos y saber lo que nos estamos jugando. Si sacamos la victoria va a ser una temporada importante, tenemos muchas ganas de ir a ganar".

Penaltis

"Me encuentro buen, con confianza y con la confianza de todos los de alrededor. Cuando te enfrentas a una situación así y las cosas están saliendo bien es más sencillo".

Jornada unificada

"Cuando suceden estas jornadas a la misma hora, todos estamos pendientes, la gente de fuera vive lo de otros estadios con más intensidad. Dependemos de nosotros, viví la clasificación del Espanyol como séptimos, teníamos que ganar y estabas pendiente de otros estadios. Ahora nosotros tenemos que centrarnos en nuestro partido e ir a ganar".

Selección

“Me encantaría estar en una lista y más para una competición como la Eurocopa. Si considera que puedo aportar, me encantaría, si no, seguiré trabajando para que algún día llega. Sergio (Canales) ha estado dando un nivel altísimo con nosotros y se ha ganado estar ahí".

Redes sociales

"Lo he hecho siempre, es una forma de devolver el cariño que recibo. Me gustaría contestar más de lo que hago, intento ser agradable".