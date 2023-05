Pellegrini: "Me siento orgulloso del espíritu competitivo de esta plantilla"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido de este domingo ante el Girona.

Partido en Girona

"El equipo lo afronta con la conciencia de estar en Europa. Es un logro importantísimo. Año especial, fundamental ha sido el tema de las 15 expulsiones. Lograr entrar en Europa a tres fechas antes de que acabe el campeonato hace que se valore más todavía lo que ha hecho esta plantilla este año".

Girona

"Para ellos va a ser un gran logro poder pelear por entrar en Europa y tienen derecho de disputarlo en su campo. Van a jugar contra Osasuna luego. Es un equipo con una característica futbolística que no ha modificado. Un equipo difícil. A ver qué equipo juega mejor".

Bajas y expulsiones

"Víctor ya no tiene molestias. Va a estar en la lista de citados. Sobre las expulsiones son todas distintas: ha sido último hombre, jugadas puntuales... No es normal tampoco. Fue un hecho puntual este año. Eso avala más la capacidad futbolística que tuvo el equipo".

Mejorar el balance ofensivo

"En relación al Betis del año pasado tenemos menos volumen ofensivo. Quizás la cantidad de goles tampoco es tan normal. Tenemos que mejorar muchas cosas. Una buena salida atrás, no perder balones, movimientos ofensivos, rendimientos individuales... La diferencia está en las dos áreas".

Joaquín

"Joaquín ya se ha recuperado de la rodilla. A ver cuántos minutos participa. El caso de Borja, los jugadores tienen distintos rendimientos durante el año. Si se hace menos goles no es culpa de los goleadores. El mismo jugador, a más volumen, tiene más posibilidades de convertir. El plantel es más importante que un jugador. El plantel nos ha permitido ir a Europa por tercera vez y a falta de tres partidos".

Punto competitivo

"En las tres temporadas hemos logrado un nivel de competitividad importante. Salvo en los primeros partidos en la primera temporada. La segunda vuelta fue buena y la temporada pasada y este año, siempre. Nunca bajamos los brazos, siempre pelea el equipo hasta el final. Todo ese espíritu competitivo se ha ido moldeando de exigencia en los entrenamientos, de no jugar con el resultado. Si hay algo que uno se puede sentir orgulloso es del espíritu de equipo de este plantel de jugadores".

Guido

"Mientras no termine esta temporada no hablaremos de la siguiente. Cualquier oferta importante para el club va a estar en su derecho de aceptarla. Ya veremos quiénes siguen o no. Es un tema no prioritario hoy día".

Assane Diao

"Esos jugadores que destacan en el filial y juvenil hacen la pretemporada y me alegro por él. Ha hecho una buena temporada y ha ido cambiando posiciones. Tiene un potencial importante. Y están también Dani Pérez, Raúl García de Haro, haciendo goles en Segunda… En la pretemporada ellos se integran y van demostrando nivel. Van a ser parte importante del futuro del Betis".