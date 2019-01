Setién: "Nos han superado claramente en la primera parte"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha reconocido en la sala de prensa el mal partido de su equipo, sobre todo en el primer tiempo, aunque también se ha quejado de la permisividad arbitral con el juego duro del Athletic. Además, Setién, que ha elogiado la calidad de Diego Lainez, ha indicado que sus jugadores lo han intentando hasta el final, pese a esa falta de oportunidades de gol.

"En la primera parte nos han superado claramente, no hemos podido salir de nuestro campo. Nos han hecho una presión muy agresiva, altísima, y en las veces que no nos hemos equivocado te hacen una falta. En los diez primeros minutos llevaban siete, así es muy difícil. En la segunda parte nos hemos sobrepuesto, hemos podido ganar un poco de espacio más para salir desde atrás y ha habido alternativas. En la fase final del partido hemos llegado con opciones cerca de su área, pero han acumulado mucha gente y nos ha costado encontrar un pase para finalizar mejor", ha indicado el técnico verdiblanco, que no cree que haya sido una cuestión de cansancio: "No, puede parece que estábamos cansados o que en algunos momentos no hemos tenido esa chispa o intensidad. Pero el rival es físicamente muy fuerte, las disputas son difícil ganarlas. No tenemos ese punto de agresividad, tenemos jugadores de otros perfil. Lo hemos acusado. Ha habido cinco o seis resbalones, cinco o seis pérdidas, y nos han metido en nuestra área. Hemos sufrido mucho a consecuencia de eso. Si no somos capaces de tener el balón como en la segunda parte sabemos que vamos a sufrir. Hemos llegado hasta el final vivos, ha habido 10-15 minutos del final, aunque se han jugado pocos, que hemos estado muy cerca de encontrar el pase final o el remate para meter algún gol, pero no ha podido ser. Tenemos una manera de hacer las cosas y nos va bien salvo en determinados momentos".

También ha elogiado Setién la puesta en escena de Lainez. "Es un futbolista que sabemos que nos va a dar muchas cosas, tiene capacidad para desbordar. Vemos lo que ha hecho en esa jugada del primer tiempo en la que ha estado cerca de marcar, después de sortear a varios rivales. Pero para él y para el resto de jugadores que hemos tenido en el campo no ha sido un partido fácil para ellos. En la primera parte no hemos estado finos, la presión que nos han hecho, incluidas las faltas, han sido determinantes. Cuando consigues salir te hacen una falta, nos condiciona mucho y facilita el juego defensivo y perjudica a los que queremos gestionar el balón de otra manera", ha señalado el técnico cántabro, que, por último, ha explicado la expulsión de Eder Sarabia: "Ha habido un córner, se ha levantado él para dirigir mientras yo me iba para el banquillo, que lo solemos hacer otras veces. Ël se ha cabreado un poco por algo que ha pasado y le ha dado un manotazo a uno de los asientos. No ha hecho aspavientos, no sé qué ha interpretado el árbitro, para desde 50 metros verlo. Al árbitro y al asistente no les ha dicho nada".