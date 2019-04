En el lado verdiblanco no sólo se trata de cumplir el objetivo marcado de repetir clasificación europea, lo que tendría una repercusión directa en el presupuesto, sino que también necesita los puntos para evitar las turbulencias. Setién se siente fuerte en el Betis, pero las victorias son siempre el mejor aval.

El conjunto realista acumula cinco jornadas sin ganar, una racha que lo ha alejado de la pelea por las competiciones europeas y a la que quiere reengancharse con un triunfo ante el Betis. No está siendo una temporada sencilla en San Sebastián, con cambio de entrenador y numerosas lesiones, pero el propio Imanol realizó ayer un llamamiento a sus aficionados para tratar de alimentar el sueño continental en el sprint final del campeonato.

Con una propuesta similar en muchos conceptos, tanto la Real como el Betis se sienten más cómodos con la pelota, aunque los donostiarras manejan con más eficacia las transiciones, gracias a la velocidad de Oyarzabal y la eficacia de Willian José, quien precisamente regresará al once inicial para convertirse en la gran amenaza para la zaga bética.

No será, además, un encuentro entre desconocidos. Tres veces se han medido en esta temporada realistas y heliopolitanos , con un claro balance favorables a estos últimos, pese a la igualdad existente en cada partido. En el duelo liguero de la primera vuelta el Betis hizo valer el gol del convaleciente Júnior ante una Real que se estrelló ante el muro de Pau López (1-0); los dos partidos coperos se saldaron con sendos empates, aunque los verdiblancos salieron vencedores por el valor doble de los tantos marcados fuera de casa (0-0 y 2-2).

Precisamente, el regreso del mexicano a la medular será una de las novedades en un once en el que Setién medita realizar algún cambio más, pese a que no cuenta con demasiados elementos en plenitud de condiciones. Los buenos minutos de Kaptoum podrían ser premiados en Anoeta, Feddal también podría entrar en una zaga que viene naufragando en los últimos encuentros o Barragán ocupar el lugar de Emerson, quien mostró en su estreno como titular que todavía necesita un periodo de adaptación a las exigencias de la Liga.

La pretendida mejoría del colectivo, con la idea de recuperar sus señas de identidad con la pelota y sin ella, debe pasar por el paso adelante de aquellos futbolistas llamados a liderar el proyecto. No sólo Guardado responde a ese perfil sino que también se espera más de William Carvalho , Lo Celso o Bartra , que no vienen atravesando su mejor momento en el tramo decisivo de la temporada.

Reiteró Setién en su mensaje la trascendencia del duelo , pero recordando que ya lo transmitió antes del partido ante el Rayo y que luego su equipo ejecutó uno de los peores partidos de la temporada. No es buen síntoma para un vestuario que un entrenador remarque esas palabras como tampoco que destaque que el regreso de Guardado , uno de sus fieles en la caseta, aportará esa casta y energía que no existe en otros jugadores.

Sin apenas tiempo para digerir el afortunado empate logrado en Vallecas, el Betis de Quique Setién regresa a la competición ante la Real Sociedad en Anoeta, su segunda salida consecutiva, con la necesidad de obtener un triunfo que no sólo acerque el objetivo europeo sino que también sirva para calmar el ambiente. Los rostros de los jugadores durante la charla del entrenador previa a la sesión preparatoria de ayer dejaba a las claras esa tensión que se respira en Heliópolis y que incluso va más allá de los puntos en juego.

Guardado y Lainez regresan a una lista sin Sergio León ni Javi García

A 18 futbolistas convocó Quique Setién para el desplazamiento del Betis hacia San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, en una lista en la que volvieron a quedarse fuera Sergio León y Javi García, que ni siquiera viajan, a pesar de que el equipo se entrena el viernes en la capital donostiarra. Sí regresaron los mexicanos Andrés Guardado, que se perdió la cita en Vallecas por sanción, y Diego Lainez, que fue el último en retornar de los compromisos internacionales, lo que lo dejó fuera de la cita ante el Rayo Vallecano. Además, se quedaron fuera Júnior, del que Setién explicó que no está todavía a tope, y Francis, aún convaleciente de su esguince de tobillo. “Con Júnior no queremos arriesgar, recordamos lo que le pasó con esta lesión. Vamos a asegurarnos dándole un poco de margen mayor y no va a viajar. Francis está más retrasado, la semana próxima empezará con el grupo”, explicó el propio entrenador verdiblanco sobre las dos únicas ausencias por lesión. El equipo bético llegó en la tarde de ayer a San Sebastián en autobús, tras aterrizar el vuelo chárter en Vitoria, mientras que el regreso a la capital hispalense se realizará mañana al mediodía desde Pamplona, tras ejercitarse por la mañana en Zubieta.

Ofreció en la tarde de ayer Imanol Alguacil la convocatoria para el duelo de esta noche ante el Betis, de la que se cayeron Raúl Navas, por decisión técnica, y Januzaj, con molestias en la rodilla izquierda, pero a la que regresaron Mikel Merino, que se perdió por sanción la cita del Valladolid, y Diego Llorente, ya en plenas condiciones. Además, el técnico realista incluyó en la lista a los canteranos Muñoz y Barrenetxea. Imanol continúa sin poder contar con el faro del equipo, un Illarramendi ya en la recta final de su grave dolencia muscular, ni con Zurutuza, también lesionado.