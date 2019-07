Todavía no ha empezado a rodar de verdad la pelota y ya habrá tiempo de valorar el trabajo de Rubi en el Betis con el paso de los partidos, pero de momento, y hasta en su discurso ante los medios, se nota que su idea de fútbol no tiene nada que ver con la de Quique Setién.

El técnico de Vilasar tiene los pensamientos claros, lejos del fútbol virtual de las dos últimas campañas, y así ha empezado a verse durante los entrenamientos en Montecastillo en la primera semana de trabajo de los verdiblancos, con unos primeros trazos en su boceto sobre el Betis que quiere en el que destaca una idea, principalmente: verticalidad y acabar las jugadas.

Ya, en uno de los entrenamientos días atrás, hubo frases de Rubi que llamaron la atención, al pedirles a sus jugadores que no tocaran tanto la pelota hacia atrás y que se giraran para salir hacia delante "como aviones". "Queremos transmitir valores de valentía, ser un equipo que siempre intente atacar y controlarlo todo. Coges el juego, lo desmenuzas y lo intentas todo. Pero siempre siendo ofensivos", comentaba el técnico en los medios oficiales.

Una valentía siempre presente pero sin obviar el aspecto defensivo, ya que el ex preparador del Espanyol no obvia la cantidad de goles que los verdiblancos recibieron en la Liga el curso pasado (52). En este sentido, el técnico bético tiene claro que va a apostar por una defensa de cuatro, con los laterales siempre cerca de los centrales para hacer las coberturas, y a partir de ahí, fútbol vertical. Y la prueba, como se puede ver en los entrenamientos, es la insistencia a los delanteros (sobre todo a Loren) para que se giren cuando reciban el balón y no toquen de cara.

Unos primeros trazos del Betis de Rubi que, poco a poco, los jugadores están empezando a asimilar. Así lo han expresado durante estos días algunos futbolistas, como Feddal y Javi García. "Yo ya trabajé con él en el Levante. Estamos muy contentos, trabajamos muy intensamente y tratamos de aprovechar estos días para asimilar la idea del entrenador. Es un entrenador joven con muchas ganas de crecer. Lo estudia todo para tener el control del juego. No se olvida de nada. Es trabajador y ahí están sus frutos. Ojalá le ayudemos para que aproveche esta oportunidad", dijo el central marroquí.

"Al final, de lo que se trata esto es de marcar gol en la portería contraria, y para eso hay que girarse e ir para delante. El míster nos habrá estudiado, sabrá nuestras carencias y virtudes que teníamos e intentará ajustarlo todo. Con los jugadores que tenemos, todo se hace más fácil, pero incide en eso, en girarnos pronto e ir para adelante", indicó el pivote, y ayer fue el turno del capitán del Betis.

Joaquín dio su opinión sobre el trabajo con Rubi en este inicio de la pretemporada: "Llevamos pocos días, uno siempre viene a la expectativa. La gente está contenta, es un entrenador que tiene las ideas claras, su concepto de fútbol. Estamos recibiendo mucha información, en estos días, donde hay mucho trabajo físico.

Se nota la ilusión con la que viene, las ganas de trabajar y que no quiere volvernos locos", comentó el portuense, que opinó sobre la filosofía del técnico: "No va a renunciar a nada, lo que le gusta es el fútbol hacia delante. Estamos trabajando el control orientado hacia delante, buscar un pase en profundidad. Es un objetivo que está dejando claro. No quiere decir que en otro momento no haya que jugar de otra manera. Todos buscamos lo mismo, ganar".

Ganar en busca de un objetivo claro de cara al próximo curso, volver a Europa. "Mientras estuvimos en tres competiciones disfruté muchísimo. Profesionalmente, eso es el máximo nivel. Lo que quiere un profesional es competir cada tres días. Hay que aspirar siempre a estar entre los mejores, estamos haciendo las cosas muy bien. El equipo sigue mirando y el club mira a Europa, eso tiene que ser de alguna manera, sin crear presión, que no parezca un desastre. Este año no puede pasar", conluyó Joaquín. Y para alcanzar esa meta trabaja Rubi, con sus primeros trazos del boceto de Betis que quiere.