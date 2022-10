El Betis se autolimita con otra expulsión en Valladolid (0-0)

El Betis firmó el primer empate de la temporada en el Nuevo Zorrilla tras un partido con un guion similar al de hace una semana en Vigo, con una roja directa en la primera parte que desenmascaró el VAR, que torció los planes de Manuel Pellegrini y que puso imposible la victoria, aunque de nuevo la reacción verdiblanca en la segunda parte hizo que apenas se reflejara esa inferioridad numérica sobre la hierba.

Esta vez, la roja a Pezzella en el minuto 35 sobrevino con 0-0, no como ante el Celta, que ya dominaba 1-0, y como Rui Silva volvió a hacer su trabajo perfectamente, el Betis se trae un punto a Sevilla que el tiempo dirá si es bueno o no. De momento, los campeones de España quedan fuera de los puestos de Champions por primera vez en esta Liga, aunque igualados a 16 puntos con el cuarto, el Atlético de Madrid.

Jugar con uno menos, aunque el Betis lo haya difuminado con su buen juego en Vigo y Valladolid, es un hándicap mayúsculo si sucede con mucho tiempo por delante. Y el Betis lo padeció durante una hora, contando los cuatro minutos largos que dio el madrileño Del Cerro Grande en la segunda parte. Y de nuevo el VAR se convirtió en un incomodísimo artilugio para los béticos, como hace una semana.

Corría el minuto 35 cuando Pezzella se tragó el bote del balón en un envío largo, el argentino era el último defensor en su forcejeo con Óscar Plano, y éste se acomodó el balón con el hombro para encarar a Rui Silva. El zaguero cometió falta, el árbitro pitó que antes se había llevado el pucelano la pelota de forma antirreglamentaria, pero Cuadra Fernández advirtió a su colega de que el control fue con la parte superior del hombro, que no era punible la acción. Y eso conllevó la roja directa del suramericano, un central demasiado propenso a jugar al límite del reglamento.

Ya fue expulsado esta temporada en el Bnito Villamarín ante Osasuna, y el jueves, a los tres minutos de empezar el pulso en el Olímpico de Roma, se cruzó ante Zaniolo cuando ya nadie se interponía entre el italiano y Claudio Bravo, pero el árbitro esloveno consideró que no hubo falta y la acción fue menos que anecdótica.

El Betis se volvió a autolimitar con ese descuido defensivo y con su punto sumado de los últimos seis por los que ha litigado pierde posiciones en la tabla. Pellegrini tiene muy claro que Pezzella forma con Luiz Felipe su pareja de centrales titulares, pero el internacional albiceleste no muestra más argumentos que Édgar, ni mucho menos, para gozar de ese privilegio. Y en el Nuevo Zorrilla volvió a evidenciarse con el buen partido que hizo el espigado defensa catalán, que entró por el sacrificado Rodri para jugar en el perfil diestro del eje defensivo, dentro de un 4-4-1-1 en el que Sergio Canales se desplazó a la izquierda.

No es que el Betis, hasta que llegó la expulsión, impusiera su evidente superioridad técnica sobre el Valladolid de Pacheta. Todo lo contrario. Le costó soltarse. El primer cuarto de hora no tuvo el balón. Lo regaló en cada salida.

Pellegrini dispuso un equipo muy parecido al de Vigo, sólo Víctor Ruiz entró por el sancionado Luiz Felipe y Guido relevó a Paul. Pero no entró cómodo el Betis. Como si le costara digerir el salto del glamour de Roma al aire prosaico de Valladolid, dos de la tarde.

Y eso que a los 16 segundos, Borja Iglesias le metió el hombro al defensor, ganó un balón llovido tras un improvisado taconazo de Canales y cerca del palo derecho de Masip, chutó fuera, eso sí, con poco ángulo.Pero ni Guido, ni William imponían sus galones en la zona ancha con Canales descolgado más arriba. Y el Valladolid, con un 4-3-3 más osado que cargado de pólvora, probó suerte por el costado de Iván Sánchez, con la ayuda de Kike Pérez desde la medular y el joven lateral Fresneda desde atrás.

Fue un dominio real pero hueco y el Betis, poco a poco, se fue sacudiendo el acoso como mejor sabe, combinando con mucho gusto y sentido, sobre todo en el costado de Rodri, adonde acudió Canales, y con el trabajo siempre astuto de Borja con los centrales. Pero llegó el error de Pezzella y el partido entró en otro escenario. Pudo ser mucho peor si Sergio León no cabecea al centro de la portería, donde estaba un vendido Rui Silva, en un gran centro de Escudero (41’). El luso repelió el balón como pudo con las rodillas.

Tras el descanso, el Valladolid siguió apelando a la banda de Iván Sánchez, que volvió a probar a Rui Silva en un potente lanzamiento, pero el plan de Pacheta de acumular delanteros, con el ingreso de Weissman y Sergi Guardiola, además del titular Sergio león, no le dio resultado más que en una doble ocasión final de un egoísta Guardiola. Despoblar la medular blanquivioleta le dio hasta aire al Betis, en el que Guido y William impusieron su calidad y manejo y Borja siguió desahogando mucho arriba. Incluso el gallego asistió a Canales al salir el cántabro de un laberinto de piernas desde la derecha, pero Masip rechazó el tiro (61’). Otra vez flotó que once contra once, el partido no se le escapa al Betis. Pero si él mismo se autolimita...