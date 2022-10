La línea de la continuidad

El Betis, después de perder en Vigo y empatar en Pucela, volvió a la senda de la victoria ante el Almería para estar muy bien situado en la tabla, cuarto empatado a puntos (19) con el Atlético y a tres del Barcelona, segundo.

Un triunfo de gran valor no sólo por lo que supo a efectos clasificatorios, sino por la forma, el cómo la logró un equipo bético al que regresó esa versión de buen fútbol, tensión y competitividad tan característica en los de Pellegrini. Por ello, el chileno y sus pupilos buscan ahora darle continuidad a lo logrado ante los almerienses sumando otros tres puntos frente a un Cádiz que acumula una victoria y tres empates consecutivos en las últimas cuatro jornadas y que busca darle a su afición la primer alegría del curso en casa.

Los verdiblancos quieren mantener en el Carranza la intensidad y el buen juego mostrado en gran parte del último partido frente al Almería

Los amarillos vienen ofreciendo mejores sensaciones en sus últimos compromisos que al inicio de la temporada –perdieron todos los partidos en las primeras cinco jornadas– fruto de una mejoría en cuanto a rendimiento individual que se viene reflejando en lo colectivo. De este modo, el entrenador del Betis avisó ayer de la importancia de afrontar este partido con la concentración y tensión habitual que los de Heliópolis suelen hacer casi siempre, pues no se fía de un Cádiz que tiene en sus filas a jugadores peligrosos como Lucas Pérez o Negredo, entre otros.

El cuadro bético debe aprovechar el regreso a su mejor versión de Álex Moreno, que genera mucho peligro con sus subidas por la banda izquierda

De cara a este compromiso, Pellegrini seguirá con sus habituales rotaciones, dándole minutos y mostrando confianza en todos sus jugadores. No obstante, algunos como Canales pueden seguir jugando de inicio, pues el chileno entiende que sin Fekir todavía, el cántabro es prioritario en su equipo. Así, son varias las incógnitas en el once del Betis por las muchas alternativas que el Ingeniero tiene a su disposición para enfrentarse a un Cádiz que confía en romper esa barrera de no haber ganado todavía en casa esta temporada y de paso seguir con la racha positiva que lo lleva a haber enlazado esas cuatro jornadas seguidas sin perder.

El Betis tendrá delante a un Cádiz que viene ofreciendo buenas sensaciones y que busca la primera victoria de la temporada en casa

El técnico del conjunto gaditano, Sergio González, está contento con las prestaciones de su equipo y espera que se siga viendo ese Cádiz reconocible de la temporada que pudo finalmente conseguir el objetivo de la permanencia al final de la temporada. No obstante, el preparador amarillo insiste en que el Cádiz tiene que mejorar todavía algunos aspectos, sobre todo cuando tiene la posesión de la pelota y cae en la precipitación, lo que provoca pérdidas innecesarias.

El preparador heliopolitano tiene muchas alternativas en todas las posiciones para conformar el once ante los amarillos

Para este encuentro, Sergio tiene la ausencia de Iván Alejo, titular habitual y que se perderá al menos los dos próximos encuentros por una pequeña rotura en un aductor. Una baja importante en la banda derecha, aunque el entrenador del conjunto cadista podría realizar algunas rotaciones teniendo en cuenta el hecho de que esta semana se disputan tres jornadas de Liga.

El partido ha generado mucha expectación en Cádiz, por lo que se espera una muy buena entrada en Carranza pese a que se juega a las siete de la tarde, un horario poco futbolero. La afición amarilla responderá como siempre, al igual que la verdiblanca, que estará presente en un partido que Pellegrini y sus jugadores esperan poder sacar adelante para seguir por el buen camino. La línea de la continuidad.