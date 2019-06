La salida de Rubi del Espanyol se ha convertido en una especie de culebrón, ya que a pesar de que el acuerdo entre el Betis y el preparador catalán lleva cerrado desde hace días (tres temporadas) todavía sigue sin poder ser oficial al no existir acuerdo entre el club blanquiazul y el preparador catalán en la cantidad que los verdiblancos tendrán que abonar para que el elegido para su nuevo banquillo quede libre.

Tanto los agentes del técnico de Vilasar de Mar como el cuadro perico llevan días negociando, pero los espanyolistas no lo están poniendo nada fácil en una negociación que todavía sigue enquistada por las diferencias entre las partes en cuanto a una serie de cantidades económicas del contrato de Rubi con los pericos.

El preparador vilasarense rechazó de primera mano la contraoferta presentada por el Espanyol tras recibir la propuesta del Betis, quien mientras tanto sigue a la espera de que haya fumata blanca para que Rubi pueda llegar a Sevilla y ponerse manos a la obra en la planificación del nuevo curso. Mientras tanto, el enfado en el Espanyol y en la afición perica sigue siendo latente. Incluso, un ex futbolista tanto del Espanyol como del Betis como es Javi Chica mostró su opinión al respecto en Radio Marca Barcelona: "Me da pena que Rubi tenga que marcharse, me sabe mal por él, sabe que se ha equivocado, de hecho sé que ha dicho que se ha equivocado. Entiendo que lo que él buscaba era mejorar su contrato aquí, pero Sevilla es Sevilla y la primera ya la tiene en la frente. Allí cualquier cosa se filtra rapidísimo y la prensa es salsa rosa en vez de prensa deportiva. Es la primera que tiene y le debe servir de lección", ha manifestado Chica, que ha indicado también el malestar personal por esa decisión: "Es amigo mío, lo considero una persona espectacular y le deseo la máxima suerte en el Betis. Estoy un poco decepcionado, quería que triunfara aquí".

El propio Chica ofreció una posible versión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos entre Rubi el cuadro blanquiazul: "Eso ha tenido que ser más que él, su agente. Por los números que se están hablando, el agente le ha dicho me dan esto. Ha estado negociando. Hablo desde la ignorancia, pero entiendo que es así. Se filtra esa cantidad, el representante sigue negociando y eso es lo que sienta mal. No sé si ha sido así o no, pero sí sé que él no quería irse, pero una cosa desencadena la otra".

Además, el ex futbolista expresó sus preferencias para sustituirlo en el banquillo del Espanyol, dejando un dardo para Quique Setién: "Apostaría por David Gallego, Quique Setién ha hecho en el Betis un juego que me ha gustado, pero no se puede ser kamikaze. El equipo que tenía el Betis era amoldado a Setién. Lo que se encontraría aquí y sin poder invertir, es mejor que siga Gallego, conoce el club. Fue el que inició el cambio de dinámica".

De momento, la oficialidad de la llegada de Rubi sigue haciéndose esperar, mientras el Espanyol sigue enrocado en su postura para que su aún técnico quede definitivamente desvinculado.