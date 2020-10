Getafe- Betis: goles, resultado y resumen en vídeo del partido de la Liga Santader

El Betis se vino de vacío de Getafe tras caer por 3-0 en un partido que los de Pellegrini tiraron por la borda en la primera parte. Los goles de Ángel, Cucurella y nuevamente Ángel en el primer periodo sentenciaron a un Betis que nunca plantó cara y se pareció poco al visto en las tres citas ligueras previas.

Pellegrini, crítico

Manuel Pellegrini ha realizado un análisis bastante crítico con la actuación del Betis en Getafe, donde ha caído sin paliativos por un contundente 3-0, en un partido que también trae acarreada la sanción de Mandi, que fue expulsado por doble amarilla en apenas dos minutos, el 82 y el 83, con el encuentro ya resuelto. "Fue una noche negativa en todos los sentidos".

El resumen del Getafe- Betis

El Getafe, un equipo que juega con los pies muy en el suelo, acaso el más terrenal de la Liga por sus cantos al pragmatismo y la lucha sin tregua, vino a decirle al beticismo que la magia no existe. Que Manuel Pellegrini es un excelente entrenador de fútbol, pero que no posee la varita de Harry Potter para que de repente Álex Moreno aprenda a cerrar su banda o que Joel Robles ataje balones que no son imparables.

El vestuario del Betis hace autocrítica

Marc Bartra, que quedó algo señalado al no impedir el disparo de Cucurrella en el 2-0, no puso paños calientes a la derrota del Betis en Getafe. "Un partido así no se puede consentir. Sí que es verdad que en todo el partido te tiran tres veces y te meten tres goles. Esto es Primera División y si no estás lo pagas. Hemos tirado la primera parte a la basura, y ahí tiramos el partido. En la segunda nos ha faltado llegar más, como en partidos anteriores, y aun así tampoco lo hemos hecho".

El 1 a 1 de los jugadores del Betis ante el Getafe

El amor propio de Canales, mejorado cuando retrasó su posición para entrar en contacto con la pelota, fue lo único reseñable de los jugadores en un Betis que agotó los cambios pero sin encontrar reacción alguna sobre el terreno de juego.

Duro varapalo para Manuel Pellegrini, que tampoco encontró argumentos en la sala de prensa para explicar el descalabro de su equipo.

La contracrónica del paso por Getafe del Betis

De la horrible imagen del Betis en Getafe no se salvó nadie, empezando por el técnico chileno, siguiendo por la imagen que mostraron los jugadores y acabando por Antonio Cordón, que tiene mucho trabajo por delante.

El análisis del partido Getafe - Betis

El Betis de Manuel Pellegrini se diluyó en Getafe. No sólo fue la derrota, sino la paupérrima imagen de un equipo que nunca supo cómo competirle a la escuadra de José Bordalás que, a falta de más refuerzos, tiró con su receta clásica de presión en la medular y velocidad para lanzarse al ataque. ¿Sabían los heliopolitanos a qué campo acudían en la cuarta jornada del campeonato? No lo pareció y ese campo de minas azulón hizo saltar por los aires el arranque de campeonato verdiblanco.