Joaquín, el día después de colgar las botas

Una vez que Joaquín ha anunciado su retirada, la siguiente pregunta que salta a escena es ésta: ¿Cuál será su futuro en el club verdiblanco?.

De momento, prefiere vivir al máximo y ayudar a su equipo a lograr la clasificación para la Liga de Campeones, aunque hay algo en la cabeza de la leyenda bética que le produce cierto temor, el hecho de cómo será el día después de colgar las botas. "Miedo al día después echarlo más de la cuenta. Ese olor a hierba mojada. El olor a vestuario, a bota, a ducharte con los compañeros cada día. La broma. Eso sí me da miedo. Pero voy a intentar asimilarlo lo mas rápido posible", expresó el canterano en la rueda de prensa posterior al acto ante los medios de comunicación presentes.

De cara al futuro, Joaquín tiene abiertas las puertas del club de La Palmera, como bien claro manifestó ayer el presidente, Ángel Haro, en cuanto a la opción de que formara parte del actual consejo: "La vida son etapas. Esta etapa como futbolista termina, pero se abren nuevas etapas. Queremos que te lleves el gran cariño que todos te tenemos. Joaquín no se va a ir del Betis porque es alguien que trasciende, es arte, es Betis y queremos que sigas estando en el Betis en el consejo de administración. Nos quedan retos muy importantes: la ciudad deportiva, terminar el estadio, seguir creciendo en lo deportivo para asentarnos en la clasificación y una tarea social magnífica porque el Betis tiene alma. Nos queda trabajo por delante y queremos contar contigo".

Ángel Haro "Queremos que Joaquín siga con nosotros, nos quedan todavía retos por delante muy bonitos"

El capitán verdiblanco, por su parte, respondió lo siguiente al ser cuestionado por esa cuestión de futuro en la entidad verdiblanca: "¿Qué me gustaría hacer? Hablaré con el presidente y el consejo. Algo que me sienta útil, vamos de la mano. Me encantaría estar más pegado al tema deportivo, a lo que yo he mamado. Pero me toca aprender. Es una etapa nueva y voy a estar ahí para aprender y ayudar. Hay que sentarse y ver cuál es mi futuro dentro del club, siempre pegado de alguna manera a lo que ha sido mi vida. Pero sintiéndome feliz con lo que hago. Siempre la oportunidad de trabajar en otras cosas es importante, ahora mismo no me preocupa. Sé que encontraremos el lugar perfecto, no tengo dudas". "A quién no le gustaría un día ser presidente del Betis... pero no es mi sitio. El sitio del presidente es de Ángel, al igual que el mío está ahora en otro lado. Así será. El objetivo mío cuando llegué es sumar. Sentirme feliz al lado del equipo que me lo ha dado todo. He tenido mensajes de agradecimiento de aficionados del Sevilla. Eso es lo más importante que me llevo, la admiración de todo el mundo sea del equipo que sea".

Joaquín "Lo que recaudemos en el homenaje irá a mi fundación, destinada a la lucha contra el cáncer infantil"

Por otro lado, Joaquín dejó claro por qué ha tomado la decisión de retirarse: "A mí no me retira el físico. Así lo siento. Creo que a mí me ha retirado mi cabeza, pero no porque estuviera aburrido porque creí que era el momento idóneo para decir adiós. El cuerpo me pedía que era mi momento. Así lo he hecho. Madurado y hablado con mi familia. Sentía que tenía que hacerlo".

Antes de elegir un nuevo cargo en el Betis, Joaquín recibirá un partido homenaje en el Benito Villamarín al finalizar el campeonato. "El homenaje será al final de la temporada. Un partido en tu honor que será la fiesta de todos los béticos, donde todo el mundo del fútbol pondrá el foco en Sevilla", apuntó Ángel Haro, añadiendo Joaquín más detalles sobre ese encuentro y la creación de un proyecto que le hace mucha ilusión, la Fundación Joaquín Sánchez: "La idea es hacer una fiesta para todos los béticos. Retirarme con ellos. Hacer un Betis de mi primera etapa y de esta segunda, contra una selección de jugadores a los que yo me he enfrentado y han sido importantes a lo largo de mi carrera. Que sea un día bonito. Espero que vengan casi todos. Todo lo que se recaude será para la Fundación Joaquín Sánchez, destinada al cáncer infantil".