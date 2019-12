Joaquín: "Lo que me llevaré del fútbol es el cariño de tanta gente"

Después de una espectacular entrada al terreno de juego, donde se situaba la plataforma desde la que comparecería, Joaquín posó entre ovaciones junto a Ángel Haro, José Miguel Catalán, Rafael Gordillo y Alexis Trujillo. Miles de seguidores llenaban buena parte de la parte de la tribuna de fondo para asistir al acto de renovación del portuense, que seguirá en el Betis al menos hasta 2021. "Yo no me merezco tanto cariño", dijo poco después de que le brotasen lágrimas de los ojos. El 17 verdiblanco hizo un repaso de su carrera y reconoció que le va a ser "difícil encontrar el momento justo para decir 'me voy'", pues está disfrutando mucho en este tramo final de su carrera futbolística.

"Llevo toda la mañana intentando no emocionarme. Haciendo control de respiración, pero está siendo imposible", dijo secándose las lágrimas. "Uno no se acostumbra nunca a esto. Yo no me merezco tanto cariño", continuó. "Lo que hago, lo hago por el Betis, porque así lo siento. Pero este recibimiento y todos los que he tenido... Me acuerdo perfectamente del día que volví", comentó. "Le doy gracias a Dios por tener el cariño de todos los béticos", dijo.

Se repasó el vídeo en el que el Betis anunciaba su renovación. "El helicóptero no me hizo mucha gracia, yo con los pies en el suelo siempre", bromeó el jugador, que pese a su popularidad entre el beticismo, se siente "uno más". "Es verdad que sabemos lo que es el Betis. Pero que a ti te digan 'tú eres el Betis', son palabras mayores. Pero yo intento ser uno más. Tanto dentro como fuera del campo. Dentro intento ayudar al equipo y estar siempre, ayudar a mis compañeros… Intento aprovechar", expresó.

Hablando sobre una futura retirada, Joaquín se abrió para descubrir sus dudas. "Siempre digo que en estos momentos, uno se va cargando de responsabilidad. Y uno esa responsabilidad la va interiorizando mucho más y eso cuesta trabajo llevarlo para delante. Llegado este momento, no quiero alargar mi carrera más de la cuenta, que ya está siendo larga. Es difícil encontrar un momento justo para decir 'me voy'. Porque me encuentro a gusto, compito, disfruto… Porque eso es importante para mí, el poder competir, el poder entrenar al mismo nivel de mis compañeros. Entonces es complicado buscar ese final feliz", transmitió.

Preguntado por un partido más especial que otros, el capitán verdiblanco eligió el derbi de principios de la temporada pasada, en el que el Betis venció 1-0 al Sevilla con un cabezazo suyo, "sin duda alguna".

A continuación, pasó a hacer un repaso de lo que ha sido su trayectoria tras un vídeo en el que aparecieron ex compañeros como David Villa, Santi Cazorla o el propio Fabián. "Al final lo más bonito, independientemente del sueño que tenga uno, ya sea en el ámbito del deporte o en otro, es que nadie te diga que no puedes llegar a un sitio. Es verdad que luego tienes que estar rodeado de grandes personas. Y yo sólo tengo palabras de agradecimiento para mi gente", dijo rompiendo a llorar.

"Es fácil que te desvíes siendo tan joven. Y yo tuve años complicados, porque yo vine a Sevilla muy joven y lo mío fue como la espuma. Yo del Liga Nacional, cada año fui subiendo y me encontré en el primer equipo con 19 años. Y no son años fáciles. Porque con 19 años te lo encuentras todo. Popularidad, dinero, fama. Y ahí es donde está el valor de la familia, de mis padres, de mi mujer, de mis hermanos, de los buenos amigos. De encontrarte gente que te aporta. Ya sabéis todos de la famosa 'cachetá' de mi padre. Yo conocí también a mi mujer muy joven y ella supo ponerme en mi sitio. También dar gracias a Dios por la cantidad de grandes compañeros que he tenido y que tengo. Creo que del fútbol, independientemente de que me hubiese gustado ganar más títulos y conseguir muchas cosas más, lo que me voy a llevar es el cariño de tanta gente", concluyó un Joaquín exultante, que tuvo los ojos vidriosos durante todo el acto.