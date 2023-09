Luiz Felipe, una venta con dos prismas

La balanza económica pesó más en el Betis y Luiz Felipe, que esta mañana no se ejercitó junto a sus compañeros haciendo trabajo de gimnasio, se marcha a Arabia Saudí por 22 millones, más tres en variables, pese a las reticencias de Manuel Pellegrini, confiado en que con el cierre del mercado el club no cometería la "irresponsabilidad" de vender al defensa con tres competiciones por delante y dos centrales sólo en la primera plantilla, además de Chadi Riad, con ficha del filial, que todavía no ha debutado en partido oficial.

La ampliación de capital de 43 millones aprobada en la Junta General Extraordinaria del pasado 25 de agosto y el traspaso millonario del brasileño, a un equipo que ha dado pares y nones y aparcó el fichaje para centrarse de manera infructuosa en las opciones de Sergio Ramos y Salah, pueden poner fin a los problemas económicos de la entidad verdiblanca, situación que siempre ha lastrado las operaciones del equipo para fichar ya que tenía el límite excedido y no podía reinvertir todo lo que recaudaba por las ventas, cifra que este año aumentó con Canales, Édgar, Paul y Raúl García de Haro.

La operación económicamente es un acierto, ya que la plusvalía por un jugador que llegó hace un año libre es limpia. Un acierto y un deseo, ya que tras dos veranos avalando con su dinero las inscripciones es entendible (por la mala gestión económica) que Ángel Haro y José Miguel López Catalán antepusiesen el criterio económico al deportivo. Después de un par de años en el que "la situación económica" era un lastre repetido casi en cada intervención pública del entrenador o los dirigentes la venta de Luiz Felipe, junto a las otras producidas este verano y a la mencionada ampliación de capital debería acabar con ese mantra, apoyado desde la directiva por los problemas derivados de la pandemia, pero no deja nada contento a Pellegrini, que ya contaba con el jugador una vez que pasó el 1 de septiembre y se cerró el mercado de fichajes para el Betis y que incluso lo incluyó en la lista de la Europa League dejando fuera a Sabaly.

"Sería una irresponsabilidad venderlo ahora", dijo el chileno tras el encuentro del sábado ante el Rayo. Y es que Ramón Planes, que calificó la planificación como "de nota alta", ahora sólo puede acudir al mercado de futbolistas parados (aparecen entre otros dos ex como Feddal y Víctor Ruiz, entre otros), tirar de algún canterano como Visus o esperar hasta la nueva ventana invernal de enero para cubrir esa vacante y las dos fichas libres que tiene la plantilla.

Bartra, que todavía no ha jugado por los problemas con las inscripciones de las primeras jornadas, y Pezzella se quedan como únicos centrales de la plantilla, aunque el Ingeniero cuenta también con Chadi Riad, pese a que éste no ha debutado todavía. No tiene tampoco centrocampistas que puedan retrasar su posición como eran Édgar o Paul, de manera que el problema para el Betis en lo deportivo es más que evidente y cualquier contratiempo en forma de lesión o sanción supondrá un quebradero de cabeza para el técnico, que ya ha demostrado que no le vale cualquiera. Como ejemplo se puede citar el caso de Collado, que fue cedido sin ni siquiera entrenarse una vez a sus órdenes y a pesar de que la plantilla verdiblanca ha acabado con fichas libres.