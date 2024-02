La anécdota de Pezzella con Messi: "Empezó a preguntarme por el Betis"

Germán Pezzella ha renovado con el Betis hasta 2026. Convertido en pieza fundamental para el conjunto verdiblanco, el argentino ha alargado su vínculo con el club sevillano una temporada más y se asegura su continuidad los dos próximos cursos. Este mediodía, el Betis ha organizado un acto en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con motivo de la renovación del experimentado central sudamericano, que ha recibido el cariño de sus compañeros.

Parte del Consejo de Administración, los componentes de la primera plantilla, cuerpo técnico... todos han querido acompañar a Pezzella en un momento muy especial. En una de sus intervenciones, el argentino ha narrado una simpática anécdota que relaciona a Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, y al propio Betis, con quien el astro se ha enfrentado en un sinfín de ocasiones.

La cercanía de Messi con Pezzella

El capitán verdiblanco ha contado cómo fue su primer día en la Selección Argentina junto a Messi y el interés de éste por el Betis: "En ese momento yo tenía 27 años, no había compartido nunca nada de adentro con él y me encuentro la primera mañana en la concentración tomando mate en su habitación. Me llevó un compañero, yo no quería ni aparecer por allí. Estaba callado escuchando lo que hablaban y él de repente me empezó a preguntar por el Betis", ha revelado el zaguero bético.

Pezzella continuó haciendo hincapié en los detalles de la anécdota: "Obviamente nos habíamos enfrentado varias veces. En ese momento estaba en la Fiorentina pero nos habíamos enfrentado en España y me empezó a preguntar por el Betis, por la ciudad, por la gente... Conocía a mis compañeros del momento que habíamos jugado y eso a mí me había llamado mucho la atención. Son cosas de las que uno aprende día a día, sobre todo de jugadores de ese nivel como Leo Messi", finalizó el central.