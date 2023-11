Rui Silva regresa a la normalidad mientras Rodri se cae de la convocatoria

El arquero portugués Rui Silva ha sumado este martes su segunda sesión consecutiva junto al resto de sus compañeros y tiene altas probabilidades de formar parte del once inicial este jueves frente al Sparta de Praga en Europa League. El luso, que ha padecido una lesión en los isquiotibiales en las últimas semanas, ya se encuentra dispuesto para regresar a la titularidad.

Un mes de lesión

El meta luso fue convocado por última vez para un partido oficial el 4 de noviembre, en liga ante el Mallorca, aunque Bravo fue el titular en aquella ocasión. Luego, llegaría la lesión en los isquiotibiales y su ausencia en el derbi, prolongada durante el parón de selecciones hasta el punto de no estar disponible el pasado domingo frente a la UD Las Palmas, donde Fran Vieites ocupó la portería bética.

Su última aparición se produjo el 1 de noviembre, cuando los verdiblancos avasallaron por 1-12 al CD Hernán Cortés en la Copa del Rey. Antes, el portugués participó en Chipre contra el Aris y en casa con el Sparta de Praga, justo después de su otra lesión este curso.

Segundo contratiempo de la temporada

Rui Silva, por desgracia para sus intereses y los del Betis, ya padeció otra lesión muscular esta campaña. Sucedió en Montjuïc, el 16 de septiembre en la quinta jornada liguera, donde el ex del Granada se vio obligado a retirarse por unos problemas en los aductores que le mantuvieron lejos de los terrenos de juego hasta finales del mismo mes.

Fran Vieites, 'al rescate'

Ante las mencionadas lesiones de Rui Silva, mermado esta campaña, y la padecida recientemente por Claudio Bravo, descartado hasta principios de 2024, ha emergido una nueva figura bajo los palos béticos: el inexperimentado Fran Vieites, quien, con sus actuaciones, ha convencido a Pellegrini y al resto de la afición, ofreciendo seguridad en El Gran Derbi y convirtiéndose en líder del reciente triunfo sobre Las Palmas.

Pese a su sorprendente aparición, el sistema de rotaciones y las habituales decisiones de Pellegrini invitan a pensar que Rui Silva será quien parta de inicio en tierras praguenses y confirme su regreso, ya no sólo en competición europea sino también este domingo en Almería.

La vuelta de Rui Silva... y la ausencia de Rodri

No todo iban a ser buenas noticias para el Real Betis, que consigue recuperar a Rui Silva para la causa pero pierde momentáneamente a Rodri Sánchez. El mediapunta extremeño ha sido una de las bajas en el entreno de este martes con el grupo y no ha sido incluido por el Ingeniero en la convocatoria, por lo que no viajará hacia Praga.

Sin embargo, el técnico chileno goza de numerosas opciones en las tres posiciones que respaldan al delantero, pues figuras como Assane Diao, Ayoze, Isco, Fekir, Abde o Luiz Henrique están citadas para el duelo europeo de este jueves, donde los verdiblancos podrían encarrilar considerablemente el primer puesto del grupo.

Otras cuatro bajas confirmadas

El mediocentro William Carvalho, el lateral Youssouf Sabaly, el meta Claudio Bravo y el central Marc Bartra son los otras cuatro ausencias de cara a los próximos enfrentamientos del conjunto verdiblanco. Al centrocampista portugués se le realizará una resonancia esta misma tarde para conocer con exactitud la gravedad de su lesión muscular, mientras Bravo y Bartra están descartados hasta 2024.