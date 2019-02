Serra Ferrer, con el objetivo de un delantero para verano

La prioridad del Betis en el mercado invernal era la llegada de un delantero, pero las múltiples gestiones abiertas por Lorenzo Serra Ferrer no acabaron de fructificar. "No se han dado las circunstancias, los futbolistas que estábamos valorando no superaban lo que teníamos. El mercado de invierno no da para tantas cosas, hay que ir con cuidado", justificó el balear, que tiene ahora esa tarea pendiente para el verano.

A nombres que ya aparecieron en la agenda de Serra durante el mes de enero, como Lautaro Martínez, Matheus Cunha o Lucas Alario, se añadirán otros como el del madridista Mariano. El vicepresidente deportivo tiene claro que sólo se gastará una alta cantidad de dinero si entiende que ese punta significa un salto de calidad para la plantilla verdiblanca. "Para traer futbolistas que no tengan el peso que reclama un buen delantero, es mejor ser prudentes y no precipitarnos. Si el mercado en verano nos da esta posibilidad de un futbolista que nos marque la diferencia, lo vamos a hacer. El Betis ahora está en un momento extraordinario, el potencial de la plantilla es amplio y muy bueno. La polivalencia, por ejemplo de Jesé, puede permitir suplir una baja o una combinación que quiera hacer el míster", añadió.

Felipe Miñambres "Sergio León salió en la Copa e hizo un gol; eso cambió los planes de lo que iba a pasar”

Esa frustrada llegada de un punta permitió que, finalmente, Sergio León continuase en el equipo heliopolitano, una circunstancia del agrado de Serra. "Siempre lo hemos considerado, respetamos los 13 goles que marcó el año pasado. Se formó en la cantera y siente el Betis muy dentro. Estoy convencido de que se va a ganar con su trabajo el respeto y la confianza que merece", expuso el vicepresidente deportivo. Desde Galicia, Felipe Miñambres, director deportivo del Celta, también se refirió a Sergio León, después de que el equipo vigués intentase su contratación en la recta final del mercado invernal. "Salió el último partido de Copa e hizo un gol. Eso cambió los planes, cambió lo que parecía que iba a pasar. Alegrarnos por él, porque ha vuelto a tener minutos, incluso jugó de titular ante el Atlético de Madrid", manifestó Miñambres durante la presentación de Ryad Boudebouz, otro exbético que jugará cedido en Vigo.