Aitor Ruibal, de chico para todo a futbolista decisivo juegue de lo que juegue

Gran alegría para todos los béticos en una noche de fiesta. El Villarreal llegaba como un aspirante a pelearle el título al Barcelona y al Real Madrid y no pudo evitar que los hombres de Manuel Pellegrini lo superaran no sólo en la eficacia ante el gol, también en el juego. Triunfo de mucho mérito para el Betis, sin duda.

Aitor Ruibal | Definitivamente, se ha convertido en una llave maestra

Ruibal y Pedraza, en un lance del choque. / Antonio Pizarro

La temporada del catalán es increíble y, definitivamente, da igual en la posición en la que parta, desde cualquier sitio colabora con los suyos de la manera más efectiva e incluso, por qué no decirlo, brillante. Marcó dos goles como extremo zurdo ante el Getafe y ahora también lo hizo como lateral derecho. Su toque tras el error de Parejo no pudo ser más preciso.

Pablo Fornals | Jugó donde más le gusta y enganchó el 2-0

Pablo Fornals dispara con la derecha para marcar el segundo gol bético. / Antonio Pizarro

Con tantas ausencias Pellegrini lo colocó en la posición en la que se siente más a gusto, en la mediapunta, para situar a Lo Celso más escorado. Ahí se siente a gusto, pudo marcar en un robo en el primer tiempo y lo hizo con un gran disparo en el segundo, previo control de calidad.

Álvaro Valles | Muy acertado las veces que llegó el rival

Álvaro Valles sale ante Buchanan en una de las ocasiones que el Villarreal inquietó a los verdiblancos. / AFP7 | Europa Press

No es fácil ser guardameta en la actualidad, entre otras cosas porque tocan más el balón con los pies que con las manos. Pero Álvaro Valles está encontrando el punto óptimo de rendimiento y salva goles decisivos para los suyos. Muy acertado en el disparo a bocajarro de Mikautadze.

Lo Celso | Pellegrini lo tiró a la izquierda y participó más

Lo Celso se interesa por el Chimy Ávila. / Antonio Pizarro

Parecía que no iba a ser titular en este partido, pero Pellegrini tenía reservada una sorpresa más allá de la enfermedad de Deossa. El chileno quería más centrocampistas ante un Villarreal que fortalece mucho el medio. Partió escorado a la izquierda, pero desde ahí participó más que últimamente.