Las bajas definitivas del Betis ante el Utrecht: Bakambu da la sorpresa por fiebre

El Real Betis Balompié ha realizado en la mañana de este miércoles su último entrenamiento antes de enfrentarse al Utrecht en un choque importantísimo en la fase de liga de la UEFA Europa League. Los de Pellegrini han seguido preparando el choque de este jueves con el derbi del domingo en una parte de sus cabezas, pero siendo conscientes también de la trascendencia que tendría para la clasificación el conseguir tres puntos vitales.

Para ello no podrá contar con varios jugadores que tienen problemas físicos. Bellerín tiene un problema muscular en el sóleo que le hará perderse los partidos ante Utrecht, Sevilla FC, Barcelona y, probablemente, Dinamo de Zagreb. Lo Celso no ha entrenado junto al resto de sus compañeros. En la mañana de este lunes se hizo pruebas musculares tras unas molestias en el partido ante el Girona y todos los aficionados están a la espera de conocer si finalmente podrá estar, al menos, este domingo en El Gran Derbi.

Pau López sigue sin trabajar junto al resto de sus compañeros a pesar de que sí que hace ejercicios invidividuales ya de vuelta sobre el césped, y la novedad en el capítulo de bajas ha sido Cédric Bakambu, que acusa un capítulo de fiebre.