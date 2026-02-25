Bartra manda un aviso para el derbi: “Vamos a entrar con garra”

Una de las mayores dudas en el once de Manuel Pellegrini de cara al derbi del domingo ante el Sevilla FC está en centro de la zaga. Un Marc Bartra que viene de no jugar demasiado tras el choque copero ante el Atleti, coincidiendo con un gran nivel de Llorente, tendrá que esperar hasta las últimas horas para conocer si jugará desde el inicio en el estadio de La Cartuja en un duelo tan importante. Eso sí, el catalán tiene muy claro los pasos que deben seguir para acercarse lo máximo posible a la victoria para los suyos.

Los compañeros de Canal Sur TV han podido acceder a una entrevista con el capitán del Real Betis Balompié en la que han repasado todas las claves de cara al choque del domingo, pero sobre todo ha resaltado ese aviso clave a tener en cuenta: “No me gustan los derbis y pensar en favoritismos... porque al final los derbis son partidos muy competidos. Vamos a entrar con garra y con ganas”. Un mensaje claro para todas las partes implicadas evidenciando cómo se va a tomar el conjunto bético el partido desde el primer momento.

Marc Bartra presiona a un jugador del Valencia. / Antonio Pizarro

Seguir con la buena racha, la clave en el derbi

Y es que como ya avisa el central verdiblanco, la plantilla debe aprender de errores del pasado y no caer en la sobreexcitación: “Con la cabeza fría, pero también con corazón ardiendo, sabiendo que estamos en casa, que sientan por qué estamos ahí arriba, por qué el Betis se está haciendo cada vez más grande y hacerse sentir en el terreno de juego, que es donde nos gusta hacerlo”.

“Todos esos datos históricos... creo que durante estos años anteriores estamos logrando bastantes de ellos a nivel histórico y estamos mostrando en el campo lo que se está viendo durante estos últimos años que el Betis está haciendo las cosas muy muy bien”, continuaba, al mismo tiempo que tenía oportunidad de hablar de alguien que no estará, Isco: “El día a día, ese día a día, ver lo que nos está tocando el balón, que está aquí con nosotros. Y luego también la parte de liderazgo que tiene, que creo que en el campo se nota cuando está o cuando no”

Álvaro Valles celebra su penalti parado a Pepelu con Bartra al fondo. / Antonio Pizarro

Bartra, un enamorado del Betis

Muchas veces ha hablado ya el catalán de lo que siente por el equipo de las trece barras, pero siempre quiere recalca: “Creo que me hace bien el Betis y también siento que he aportado mi granito de arena para que el Betis vaya creciendo y eso es algo que se lleva dentro, no me lo quita nadie”.