El Marc Bartra más sincero

SEVILLA/Uno de los jugadores más importantes en clave Real Betis Balompié en lo que va de temporada ha sido Marc Bartra. El catalán volvió de su lesión con un rendimiento muy alto y a la vez inesperado después de estar 10 meses en el dique seco por su lesión. Desde el primer momento ha contado para Manuel Pellegrini y ha sido titular en casi todos los compromisos importantes en los que ha podido serlo. En definitiva, un giro drástico de los acontecimientos de un momento a otro en un 2024 que para el catalán ha sido un año especial, tanto para lo bueno como para lo malo y por eso ha querido expresarse en redes sociales mostrando todo lo que ha sentido.

"2024, GRACIAS por haberme enseñado tanto. Siempre te voy a recordar como ese año en el que lo terminé volviendo a ser ese Marc que tanto quería reencontrar después de mucho tiempo. Me siento agradecido incluso por haber tocado fondo en estos años atrás, ha sido una lección personal brutal, sacando fuerzas que ni yo sabía que tenía en momentos complicados, tanto personales como profesionales", comenzaba.

Bartra, contrariado por el resultado al término del encuentro. / Antonio Pizarro

La salud mental, un aspecto clave

En sus palabras también ha querido hacer referencia a lo importante que es cuidarse tanto física como mentalmente: "La salud mental y física lo es todo, pero sin esfuerzo, sin excusas, sin dedicación, sin determinación, sin retro inspección, sin tomar decisiones que duelen, sin trabajo duro, sin valentía y sobre todo el querer de verdad ser quien quieres ser y hacer todo lo que esté en tus manos, es imposible seguir hacia adelante de la mejor manera". Prosiguió: "No somos lo que nos pasa en la vida, somos lo que hacemos con lo que nos pasa. Como siempre me digo a mí mismo: “muchas veces el dolor es inevitable, pero mantener el sufrimiento es opcional”.

Por último quiso terminar con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: "Muchas gracias a todos los que estáis cerca, a los que apoyáis aunque no nos conozcamos, a esas personas que he compartido momentos durante todo este año, de todos he aprendido algo y me llevo lo mejor de cada uno y sobre todo, a mi Tribu. Que son los que suman siempre de verdad, sin condición y de corazón. Vamos a por un 2025 inolvidable, porque estamos preparados para lo que sea".

Altimira y Bartra se abrazan en el festejo del triunfo del Betis en Villarreal. / Andreu Esteban | Efe

Un objetivo claro

Como capitán del conjunto verdiblanco y atendiendo a sus mismas palabras, está claro que la aspiración de Bartra al frente del vestuario es la de ir a por todas las competiciones en este año 2025. El Betis está vivo en Copa del Rey (de hecho se enfrenta este mismo fin de semana al Huesca en dieciesisavos de final), también lo está (a pesar de la dificultad del camino para hacer grandes cosas) en la UEFA Conference League y cómo no en LaLiga, donde la igualdad de la competición permite estar en pocas semanas o luchando por Europa o luchando por no estar en la zona baja de la tabla.

Con refuerzos en el mercado invernal y la recuperación de algunos jugadores lesionados, se confía mucho desde el vestuario en poder hacer una mejor 2ª vuelta a partir del próximo compromiso copero.