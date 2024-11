El curioso plan de Pellegrini con Jesús Rodríguez

SEVILLA/El pasado sábado en el partido entre el Betis Deportivo y el Alcoyano en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol les contábamos en Diario de Sevilla una nueva exhibición del filial verdiblanco liderado por un gran Jesús Rodríguez, que marcó un gol y dio una asistencia de gol, pero bien pudo haber aumentado esa cifra si hubiese estado un poco más preciso. Tras su actuación habló en rueda de prensa junto a Lucas Alcázar y dejó dos detalles bastante importantes y que se deben tener en cuenta en el futuro a la hora de evaluar su participación con el primer equipo. Lo primero, su estado de forma. Él mismo comentaba que después de esa lesión muscular, todavía no está al 100%: "Cada vez me encuentro mejor. Es cierto que todavía no estoy a mi mejor nivel, porque antes hacía carreras más continuas además de subidas y bajadas. Trabajando día a día para conseguir mi mejor nivel".

Pero también dejó unas declaraciones que revelan el interesante plan que tiene Manuel Pellegrini con él en el primer equipo. Era preguntado por la posición en la que le gustaba más desarrollar su juego, ya que el Ingeniero le hizo debutar en la banda diestra y él siempre ha estado por el perfil izquierdo. "Yo sí que es verdad que siempre he partido más desde la izquierda, pero no me importa jugar en derecha. Además con el primer equipo siempre me ponen en derecha, me insisten mucho en jugar ahí", comentaba.

Un inevitable e injusto recuerdo

Canterano, con desborde, con una buena pierna diestra, velocidad, regate y uno contra uno en el perfil diestro. Cuanquiera que lea estas palabras se le viene a la mente la misma leyenda verdiblanca, palabras mayores. Lo que sí está claro es que algo ha visto el técnico chileno para insistir tanto a Jesús en mejorar por el perfil de la banda derecha. Por un lado se podría pensar que es simple ajuste de huecos en el once, ya que en la izquierda tiene a Abde, Juanmi e incluso Chimy (aunque este último está jugando ahora más de delantero). Pero por otro lado son unas sospechas que se caen y se deshacen rápido cuando el propio jugador le dio la razón al entrenador debutando en Copa del Rey con una asistencia por ese perfil.

En total, dos goles y tres asistencias en unas cifras son unas cifras interesantes con una lesión de por medio a estas alturas de la temporada. También llamó mucho la atención, a pesar del nivel del rival, los minutos que tuvo ante el Gévora. Un aspecto a destacar es que precisamente la asistencia que da este último fin de semana es en una pared con Souleymane en la que llega a línea de fondo por el costado diestro.

¿Un descubrimiento oportuno?

Quizá la irrupción de un mejor Assane en Almendralejo y sus buenos minutos en el costado diestro ante Celje y Athletic Club hacen algo ambiguo este párrafo, pero la realidad es que el costado disestro está siendo junto al centro del campo y el costado zurdo en defensa una de las zonas más débiles del equipo. Chimy ya ha demostrado en algunos minutos que ahí no rinde, Diao tiene que demostrar regularidad ante equipos importantes, Losada tampoco termina de ser un perfil con demasiado desborde y Fornals ha evidenciado que su papel está por dentro.

Por tanto, la de querer formar un nuevo extremo diestro es una apuesta inteligente de Pellegrini, que podría seguir teniendo continuidad en la próxima ronda de Copa del Rey o ante equipos europeos previsiblemente de menor nivel como Mladá Boleslav, Petrocub o Helsinki.