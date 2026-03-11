El Betis manda un mensaje claro con Pellegrini: fuerza total para un final ilusionante

Durante las últimas semanas en el seno de la afición verdiblanca y en numerosos foros ha habido un intenso debate en torno a la figura de Manuel Pellegrini. Un debate motivado por el rendimiento del Betis en los últimos tres partidos (Valencia, Sevilla y Getafe) en los que tan sólo ha conseguido sumar dos puntos de nueve. Algo realmente paradógico, ya que ocurrió algo parecido tras los partidos ante PAOK y Alavés, y luego los verdiblancos ganaron cuatro partidos de cinco disputados en el siguiente tramo. Una prueba clara de que el fútbol va por rachas y que todo cambia en cuestión de días o incluso horas. Eso sí, como todos los equipos, hay muchos aspectos tácticos a mejorar, pero el balance es indiscutible y aleja mucho la situación de determinadas peticiones de destitución.

De la misma forma, la realidad más palpable es la que se ve y se escucha en el Estadio de la Cartuja, donde los béticos son totalmente directos coreando cada partido el nombre de su entrenador. Altibajos a nivel de resultados no es la primera vez que ocurre con Pellegrini en estos seis años y cuando en el Consejo de Administración del Betis se decidió optar por la renovación, esto se sabía. Por ello, llama mucho la atención que se comenzasen a difundir informaciones relacionadas con el futuro del técnico chileno en Heliópolis, que rápidamente el presidente Ángel Haro, en la previa del viaje a Atenas, se encargó de desmentirlos.

Ángel Haro da los detalles sobre el estadio y apoya a Manuel Pellegrini

Haro zanja el tema Pellegrini y mira al futuro con ilusión

Empezaba precisamente haciendo alusión a esas informaciones: "No es cierto que haya una cláusula liberatoria. Lo que hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diese la circunstancia de que él quisiera no estar hablaríamos con él tranquilamente como hemos hecho otras veces en otras circunstancias, pero hace poquito lo hemos renovado y no creo que haya nada encima de la mesa. Dentro de las personas que tomamos decisiones en el club no hay debate sobre Pellegrini.

"Es normal que cada uno tenga su opinión futbolística y que cando se pierda haya dudas en la afición, pero a mí no me afecta ese tipo de comentarios. Pellegrini tiene mucha experiencia y sabe que estamos en un momento crucial y lo veo con ganas de hacer algo importante", dictaba el presidente.

Manuel Pellegrini camina pensativo durante un entrenamiento reciente de la plantilla en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Efe

El timón del barco del Betis lo maneja Pellegrini

El pasado 25 de noviembre de 2025, antes que ningún otro medio, se pudo leer en Diario de Sevilla en exclusiva que Manuel Pellegrini y el combinado de La Palmera pactaban ese acuerdo que prolongaba su vinculación una temporada más, y en esa información nunca constó a este diario que hubiese ningún tipo de cláusula en la que si Chile viniese a buscar al santiagués se vincularía el contrato.

Otra cosa muy distinta es que llegado el momento, y teniendo en cuenta lo que ha hecho el sudamericano en la entidad, se faciliten las cosas. Algo que a día de hoy está muy lejos de ser un tema principal y de actual relevancia bética.