Betis: De prioridades y oportunidades del mercado

Sevilla/El 1 de julio, fecha en la que se abre oficialmente la ventana de fichajes, no ha llegado todavía y el mercado echa humo. El Betis, que inició la revolución de la plantilla el verano pasado, continúa este año en esa línea con el doble objetivo de rejuvenecer el vestuario y rebajar en ocho millones el coste de la plantilla, sin mermar la calidad de un grupo que volverá a competir en Europa y que en la Liga debe pelear por estar en la zona alta.

Romain Perraud, presentado este martes, es el primer fichaje de la dirección deportiva que capitanea Manu Fajardo, bajo la tutela del vicepresidente bético, José Miguel López Catalán, que tiene “clara la hoja de ruta” en un periodo “muy emocionante”. “Tenemos que cubrir las posiciones de central y lateral izquierdo. Eso nos hace empezar la planificación por ahí. Vamos operación a operación, construyendo y teniendo en cuenta las limitaciones económicas”, explicó el dirigente verdiblanco, que augura “un verano movido”.

Y es que el lateral galo ha sido la primera incorporación, pero deben llegar más futbolistas. Muchos más. Como poco, otro lateral izquierdo, dos centrales, un medio centro (además de Marc Roca) y un portero. También se quiere reforzar la delantera y las bandas. Uno de los nombres a los que se sigue es Diego Llorente, que tiene una situación similar a la de Marc Roca, dado que estaba cedido en la Roma por el Leeds, que al no ascender a la Premier League busca un traspaso para un jugador que finaliza en 2026.

Y a partir de ahí reponer las piezas que se vayan porque cualquier jugador, menos Isco, está en venta: “Por Fekir, como por cualquiera, si llega una oferta y es beneficiosa para todas las partes nos sentaremos y la valoraremos”, explicó Fajardo, que en el caso del francés indicó que “ahora no hay ninguna propuesta por él”.

En esa hoja de ruta hay marcada en rojo una necesaria venta que más allá de reportar una importante cantidad económica permita rebajar la masa salarial y por ello hay tres nombres en el escaparate: William Carvalho, Willian José, abierta la vía rusa con el Spartak de Moscú, y Fekir. “Es un verano muy importante para nuestro proceso de crecimiento de los próximos años”, dijo López Catalán, anunciando la revolución que debe producirse al tiempo que despedía a Miranda y Guido Rodríguez apuntando al fin de su etapa como béticos: “Durante mucho tiempo mantuvimos negociaciones con ellos, pero no aceptaron las ofertas y llega el final de su contrato con el Betis. Ya no hay negociaciones abiertas y no parece que se dé la posibilidad de que sigan”.

Ya dijo el presidente, Ángel Haro, que la salida de Guido habría que reponerla y que no sería Marc Roca sus sustituto. Tampoco será Lo Celso, “una opción remota a día de hoy”, aseguró Fajardo, quien despejó dudas sobre Pezzella y Ayoze: “Las noticias que salen de Argentina no dejan de ser rumores. En el Betis no tenemos conocimiento de nada”, dijo sobre el defensa antes de referirse al atacante canario: “Que esté en la Eurocopa es motivo de alegría para el beticismo. Estamos tranquilos con su situación. No esperamos en el corto plazo ninguna novedad con él”.