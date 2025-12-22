El Betis saca el manual de las transiciones: devora espacios y se da un festín

Si a este Betis le das espacios... en las transiciones hace muchísimo daño. Y ayer fue el Getafe el que pudo comprobarlo. Los verdiblancos se sintieron muy cómodos en esta faceta, con un sensacional trabajo en la presión tras pérdida para robar y salir rápido a la contra, y así llegaron los goles en cascada.

Un partido de neta superioridad bética ante un cuadro azulón que apostó por algo poco habitual en su idea, apostar por tener la pelota y salir jugando desde atrás, y que acabó arrollado por los de Pellegrini.

Defensa

El Getafe salió con tres centrales y dos carrileros, tres centrocampistas y dos hombres de ataque para generar superioridad por dentro (Milla actuaba por delante de la defensa con Arambarri y Mario Martín por delante más los apoyos de Adrián Liso). Sin embargo, eso no se tradujo en presencia ofensiva en el área verdiblanca, pues sólo en algún centro lateral a la espalda de Ricardo Rodríguez llegó algo de peligro sobre la portería de Valles, quien atrapó bien los balones colgados. Además, tanto Natan como Bartra se mantuvieron firmes en esa faceta y, en líneas generales, el cuadro de Pellegrini solventó bien el poco bagaje ofensivo de los de Bordalás en el primer acto.

Y en el segundo, el Getafe sólo tuvo presencia con el partido prácticamente resuelto por el Betis con el 4-0 y la figura de Bartra en los cortes sobresalió junto a Valles. Buen trabajo defensivo con portería a cero.

Ataque

El Getafe salió atrevido, intentando generar fútbol a partir de la pelota, pero no están los azulones acostumbrados a eso y la falta de aptitud salió a escena con innumerables pérdidas de balón fruto, también, de la buena presión del Betis. Los heliopolitanos hicieron un muy buen trabajo en todo el partido en la presión tras pérdida, con un Deossa a buen nivel acompañado por Fornals y Marc Roca, y obtuvieron su recompensa de cara a gol.

Y es que en las transiciones defensa-ataque, por las bandas, el Betis le hizo mucho daño al Getafe. Antony tiraba diagonales entre los centrales y por la banda derecha también se asomaba Ángel Ortiz, que le puso un centro magnífico que no aprovechó un Cucho peleón; mientras que por la izquierda aparecía un gran Ruibal. Así, un muy buen centro de Antony, desde la derecha al segundo palo, lo aprovechó el catalán –ayer de extremo– para marca tras tirar muy bien el desmarque y ganarle la posición a Kiko Femenía para batir de cabeza a David Soria.

Con el marcador en ventaja, el Betis estuvo cómodo, ofreciendo muy buenos minutos y generando llegadas peligrosas tras robar la pelota, pero sólo se fue 1-0 al descanso.

Pero a la vuelta de la caseta el Betis aceleró muy pronto y aprovechó esos espacios y línea adelantada de la zaga azulona. El Cucho, Fornals y Ruibal sacaron petróleo y los goles llegaron en cascada para solventar el partido.

Virtudes

La presión tras pérdida.

Talón de Aquiles

Nada que reprochar al Betis.