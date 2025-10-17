El Betis se queda con tan solo una baja para visitar al Villarreal

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este viernes 17 de octubre la última sesión de entrenamiento del equipo antes de hacer frente a la novena jornada de LaLiga EA Sports ante el Villarreal de Marcelino García Toral. Un choque de altos vuelos, con esa pelea a largo plazo por la Champions League en la recámara pero también con el conocimiento de que una victoria en tierras valencianas supondría mandar varios mensajes directos al submarino amarillo y también a los competidores por la 'plaza libre' de la máxima competición de clubes.

Precisamente ese ha debido ser el tema principal de la charla del Ingeniero. La importancia del choque es muy alta y la concentración debe estar desde los días previos. La buena noticia para el Ingeniero es que tiene a todos los efectivos a su disposición a excepción de Isco. La mala, que tiene que hacer dos descartes de cara al partido.

Diego Llorente entrena con el resto de sus compañeros / Manu Colchón

Bakambu vuelve e Isco la única ausencia

El delantero congoleño no trabajó este jueves con el resto de sus compañeros porque se incorporó tarde del viaje con la RD del Congo. Hoy viernes sí ha entrenado y estará, si no ocurre nada raro, en la convocatoria del técnico chileno. Con su regreso, la plantilla al completo trabaja ya a las órdenes del entrenador a excepción de Isco Alarcón. El malagueño continúa poco a poco con su recuperación y se espera que en un par de semanas pueda comenzar poco a poco a trabajar con el resto de sus compañeros.

Las altas en la enfermería implican que el Ingeniero tiene que hacer al menos dos descartes, ya que las listas definitivas son de 23 jugadores. Lo normal es que sean Chimy Ávila y Adrián San Miguel, pero hasta que no sea pública la convocatoria no estará confirmado. Ellos son los que menos participación están teniendo este curso.