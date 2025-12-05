Buenas noticias con Antony y Lo Celso en el Betis; Amrabat, la mala

Buenas y agridulces noticias, en principio, para el Real Betis Balompié en la sesión de entrenamiento del conjunto de Pellegrini este viernes. Y es que el técnico chileno ha visto cómo, a horas de que el FC Barcelona llegue a la capital andaluza para afrontar la jornada 15 del campeonato liguero, dos jugadores que eran duda para dicho encuentro han estado sobre el césped: Giovani Lo Celso y Antony Matheus dos Santos. Amabos han iniciado la sesión con el resto de sus compañeros y esto los pone prácticamente en la lista de convocados a la espera de que el entrenador lo confirme en rueda de prensa.

La parte agria llega porque en esa sesión no ha estado, al menos los primeros 15 minutos, Sofyan Amrabat. Esto lo coloca prácticamente en la lista de bajas si todo sigue el curso normal en la forma de actuar del Ingeniero. Eso sí, cabe la posibilidad, y así lo aclarará en breve en la rueda de prensa, de que no haya entrenado por no sobrecargarle demasiado y que aún así vaya citado para el choque contra los de Flick.

Amrabat en el choque del Betis ante la Real Sociedad / EP

Bellerín e Isco, las otras bajas de Pellegrini

En el capitulo de ausencias siguen estando tanto Héctor Bellerín como Isco Alarcón. El malagueño se está terminando de recuperar de esa contusión en la zona baja de la tibia con siete puntos de sutura incluídos, mientras que el catalán encara la recta final de su recuperación tras una lesión muscular.