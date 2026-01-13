El CTA también valida el gol de Lo Celso al Oviedo

Una jornada más, y va siendo muy habitual, el Betis fue protagonista en el programa Tiempo de Revisión en el que la Real federación Española de Fútbol (RFEF) motiva las explicaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre alguna acción polémica. En este caso fue el gol de Lo Celso en Oviedo, en la que el conjunto asturiano reclamó una opsible falta del argentino sobre David Carmo.

"En las imágenes se aprecia que el atacante bético apoya sus manos en el cuerpo del defensor oviedista, pero no se trata de un empujón, sino de una acción para proteger su posición en el salto y marcar distancia con el defensa para poder rematar", indica el vídeo explicando la acción.

"La regla 12, faltas y conductas incorrectas, considera que el contacto con las manos sobre el adversario no constituye falta si no hay empujón, agarre o acción que limite la capacidad del rival para disputar el balón. En este caso, el gesto del delantero es natural en la disputa aérea, marcando la distancia para proteger su posición", añade el CTA, que finaliza considerando "que la acción de dar validez al gol es correcta". "El contacto observado es parte del juego y no justifica sanción".

De esta forma, el balear Cuadra Fernández, el árbitro de campo, acertó al dar validez al tanto del argentino, al igual que Pizarro Gómez, en el VAR,que tras revisar las imágenes acabó comunicando al colegiado que el gol del empare era legal.