Cucho vuelve a entrenar con el Betis a dos días del partido ante el Mallorca

El Real Betis Balompié ha trabajado en la mañana de este viernes en la ciudad deportiva Luis del Sol para preparar el partido del domingo ante el Mallorca en Son Moix. Es la penúltima sesión antes del viaje a Palma de Mallorca. La principal noticia ha sido que el Cucho Hernández ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros de forma parcial, no completando la sesión pero sí realizando una parte importante de ella. Lo mismo ha ocurrido con Chimy Ávila, que venía arrastrando molestias físicas. Lo normal es que al menos, el colombiano, no esté convocado para el choque liguero, ya que se está siguiendo un plan especial de precaución en su caso, pero sí debería estar en La Cartuja ante el Rayo Vallecano.

Eso sí, todo lo marcará el entrenamiento de este sábado. Si lo completa, Pellegrini podría darle un hueco en la lista pero parece algo casi imposible. Hay cuatro semanas limpias de partidos intersemanales y la realidad es que por presupuesto y nivel en la tabla, Mallorca es un escenario en el que los béticos deberían rendir bien sin necesidad de forzar al delantero.

Cucho Hernández trabaja con balón al margen del grupo

Bellerín sigue sin aparecer en la lista

El lateral diestro verdiblanco parece que es al que más le queda. Sufrió una lesión muscular que lo tiene ya varias semanas en el dique seco. No ha trabajado tan siquiera con el equipo y sigue haciéndolo al margen.

Quien tampoco ha trabajado sobre el césped es Antony. El motivo: sigue recuperándose de su dolor en la zona inguinal. En Diario de Sevilla se ha realizado una entrevista al prestigioso Dr. Ripoll para que los lectores entiendan mejor qué problema tiene el brasileño, y también a su fisioterapeuta personal, para que conozcan como es el día a día del jugador sudamericano en su casa.