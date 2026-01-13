Eder Sarabia: "El Elche es capaz de ganar a cualquiera y vamos a por todas a Sevilla"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este martes en rueda de prensa que su equipo afronta la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Betis convencido de que es capaz "de ganar a cualquiera", por lo que garantizó que irá "a por todas" a Sevilla.

"La ilusión es máxima. Tenemos ganas y el convencimiento de que podemos hacer un gran partido ante un rival al que esta competición le motiva y que juega en su casa", señaló el preparador vasco, que indicó que la eliminatoria reúne todos los alicientes para ser "un partidazo".

Sarabia, abonado del Betis, admitió que siempre es "especial" para él enfrentarse al equipo sevillano, del que formó parte como segundo entrenador en la etapa de Quique Setién en el banquillo.

"Cuando vas allí, si vives el club, la ciudad y la afición, se te queda para siempre", explicó el técnico, que deseó que el Elche pueda demostrar ante un gran rival "el equipazo" que dijo que son.

El entrenador recordó que el partido es una "final", por lo que será importante "gestionar las emociones". "O pasan ellos o nosotros", incidió Sarabia, que destacó que el Betis, pese a las bajas, cuenta en su plantilla con jugadores de gran nivel e individualidades capaces de resolver en cualquier momento.

"Va a ser un partido exigente, pero vamos a ir a apretar, a tener el balón y a atacar. Nos ha tocado un grandísimo equipo, pero ellos tampoco estarán cómodos habiéndoles tocado el Elche, por lo que hacemos", argumentó el técnico, en alusión al sistema de juego del conjunto ilicitano.

El vizcaíno no lamentó las lesiones de varios jugadores importantes, como Bigas, Rafa Mir o André da Silva, en un momento clave del curso, ya que recordó que es algo que sucede "a todos los equipos".

"Supone una oportunidad para otros jugadores", apostilló el entrenador, que restó importancia a la escasa participación del canterano Rodrigo Mendoza en los últimos meses de competición.

"Doy oportunidades a todos y me voy guiando por a quién veo más inspirado", precisó el preparador, que aseguró que el Elche, pese a completar una buena primera vuelta, "tiene margen de mejora a nivel colectivo e individual".

"Nuestro mejor mercado de invierno es subir el nivel de los jugadores que tenemos", sentenció el técnico del equipo ilicitano.