Nelson Deossa se deshace en elogios con Pellegrini: “Nunca ha dejado de creer en mí”

Uno de los futbolistas que más opiniones de todo tipo ha levantado en lo que va de temporada en clave Real Betis Balompié ha sido sin duda Nelson Deossa. El cafetero llegó con una enorme responsabilidad debido a la gran cantidad de dinero que desembolsó el combinado de La Palmera a Monterrey pero la lesión de tobillo no le permitía estar al 100%. Después fue evolucionando y las opiniones, aunque no las de todo el mundo, han ido virando. El centrocampista ha tenido a bien atender en una entrevista a la web especializada en valoración de mercado de futbolistas, Transfermarkt, en la que ha hablado precisamente sobre ese tema.

Al principio sufrió muchas críticas porque no terminaba de arrancar ni conectar con el fútbol español, pero con el paso de los meses ha ido demostrando que tiene cualidades. Así lo vivió: “No arranqué de la mejor manera por la lesión que traía, pero ahora me siento mucho más cómodo con el respaldo de todo el equipo y el cuerpo técnico. El nivel de España mejora tus condiciones y estoy muy contento de estar acá aprendiendo tantas cosas. Manuel Pellegrini me ha respaldado desde el comienzo y nunca ha dejado de creer en mí y en mi talento. Hasta ahora le he respondido de la mejor manera”.

Abde, Deossa, Antony y Chimy Ávila, en el entrenamiento del Betis. / Raúl Caro / Efe

El Mundial 2026, la gran motivación de Deossa

Sin duda, uno de los motivos por los que Deossa quiso dar el salto a Europa es para poder tener más opciones aún de estar en la Copa del Mundo 2026, un evento que es muy especial para todos los colombianos: “Uno siempre va a creer en la Selección Colombia; que puede llegar a ser campeón del Mundial. Somos conscientes que hay equipos muy fuertes y muy buenos que tienen grandes jugadores. Esta generación de Colombia tiene mucha hambre de gloria y lo ha demostrado desde la Copa América”.

“Yo me veo en la Selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente porque hay jugadores muy buenos en mi posición. He venido trabajando para eso y estar acá en Europa me va a ayudar mucho más para poder alcanzar ese objetivo”, cerraba sobre el tema.

Deossa controla la pelota e intenta marcharse entre Kiko Femenía y Domingos Duarte. / Antonio Pizarro

Llamado a ser un gran activo en el Betis

Ahora comienza la parte realmente importante de la temporada del combinado bético. Vivos en LaLiga peleando por mantener esa quinta plaza que puede darle acceso a la UEFA Champions League la temporada que viene. Pero eso solo ocurrirá si los equipos españoles tienen un buen rendimiento en competición europea y ahí está inmerso el equipo de Pellegrini, pendiente de disputar los octavos de final de la Europa League.

Ahí será clave Deossa, que todo apunta a que será un futbolista muy de rotación, que tendrá muchos minutos tanto en liga como en Europa dependiendo de la trascendencia de los distintos choques y ahí, con su calidad, está llamado a marcar diferencias.