Alineación probable del Betis ante el Rayo Vallecano: Cucho Hernández vuelve a la convocatoria

Muchas dudas en el once de Manuel Pellegrini de cara al partido de este sábado ante el Rayo Vallecano. Lo normal sería que mantuviese lo que funciona, como hizo en Son Moix en el choque ante el Mallorca tras triunfar en el Riyadh Air Metropolitano. El Betis recupera a Cucho Hernández y a Chimy Ávila, mientras que la gran duda hasta el último día de entrenamientos será Héctor Bellerín. Las bajas del equipo bético, al margen de una hipotética del catalán si es que no llegase a tiempo, serán: Isco (al que se le espera aproximadamente en la tercera o cuarta semana de marzo), Amrabat (que podría dejarse ver sobre el césped la próxima semana) y Giovani Lo Celso (al que se le espera para la segunda semana de abril).

Con esto, se espera que muchas posiciones se mantengan pero también algunos cambios. Ya no sólo por un posible cambio nuevamente de esquema tras revelar Pellegrini en una entrevista que en este partido tendrán que volver a ser dominadores, sino porque muchos futbolistas deben comenzar a tener de nuevo minutos para que no se salgan de la dinámica grupal.

El posible once del Betis ante el Rayo Vallecano este sábado / DDS

El posible once del Betis ante el Rayo Vallecano

Álvaro Valles ya acumula tres partidos consecutivos como titular (que casual, o no casualmente se cuentan por victorias). Podría producirse el regreso de Pau López a la portería verdiblanca. Aitor Ruibal apunta a ser titular, mientras que en el lateral zurdo podría aparecer tras su lesión Junior Firpo, quien debe ir entrando en dinámica antes de la vuelta a los partidos entre semana o incluso por prevención ante posibles problemas con Ricardo Rodríguez. En la zona medular no cambiarán demasiadas cosas, y tampoco en la zona ofensiva, donde sí que se intuye que será titular Bakambu y el Cucho entrará en dinámica ya en la segunda parte.

Por tanto, el posible once del Betis ante el Rayo Vallecano: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Abde y Bakambu.