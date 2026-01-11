Del golazo que rozó el Cucho a una lesión de lo más inoportuna

Empate insatisfactorio para todos los béticos en un partido en el que los suyos no llegaron a imponerse sobre el campo las diferencias con el colista de la categoría. El equipo de Pellegrini tuvo ocasiones claras en la primera mitad, sobre todo, pero también el Oviedo fue capaz de asustarlo en un partido que no tuvo un dominador claro pese a que teóricamente los verdiblancos deberían haber sido muy superiores.

Cucho Hernández | Rozó un golazo impresionante y se fue lesionado

Cucho Hernández dispara en el primer balón que estrelló en el poste. / RBB

La peor noticia para el Betis en su partido ante el Oviedo se producía en la recta final cuando el Cucho Hernández se echaba manos a su fornida musculatura y pedía el cambio por lesión. El colombiano estaba en racha y en Oviedo también rozó un nuevo tanto con dos disparos a la madera, especialmente brillante el segundo desde casi el centro del campo.

Lo Celso | Buscó el gol y lo encontró al final de cabeza

Lo Celso celebra el empate del Betis después de su cabezazo a la red. / LaLiga

Ya había tenido alguna oportunidad para haber puesto por delante al Betis en la primera mitad y sin ser el Lo Celso que tanto se añora sí estaba participando algo más en el fútbol de ataque. Sin embargo, halló la suerte suprema de una manera no tan habitual en él, de cabeza.

Pablo Fornals | Con gorro de natación, no estuvo tan fino

Fornals, con su gorro de natación por la herida, pugna con Sibo. / Eloy Alonso / Efe

Se llevó un golpetazo en un salto con David Carmo nada más comenzar y le tuvieron que suturar la cabeza debido a la sangre. No estuvo tan fino como en otras ocasiones y desaprovechó la gran oportunidad cuando Escandell le regaló un balón y no fue capaz de superarlo en su salida.

Bartra | Midió mal en su anticipación y ahí se originó todo

Bartra se agacha ante un Alberto Reina que le cae encima. / Eloy Alonso | Efe

El catalán siempre va con valentía y trata de anticiparse a los rivales para no permitirles los controles, pero en esta ocasión midió mal en su salida ante Forés y por ahí se iba a originar el desequilibrio que acababa con el tanto de Ilyas Chaira. No llegó y el delantero dio el pase con el pecho.