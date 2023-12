De los goles de Miranda y Ayoze al agujero en la defensa

El Betis cosechó una derrota justa ante el Rangers para acabar como tercero de grupo cuando dependía de sí mismo para sellar el pase a octavos de final como primero de grupo.

Sin embargo, los verdiblancos mostraron dos caras diferentes. Una de medio campo hacia delante y otra de medio campo hacia atrás. Miranda, Ayoze e Isco estuvieron arriba, pero la zaga sufrió mucho y el doble pivote nunca se sintió cómodo.

Marc Roca | Acusó mucho que no actuó en su posición habitual de centrocampista

Marc Roca tuvo anoche su actuación más floja desde que llegó al Betis y se le notó que no es central y que tampoco está acostumbrado a jugar ahí. En ocasiones se le vio fuera de sitio, otras veces mal colocado... todo fruto de nos ser su posición natural ni habitual. Dessers le dio la noche, sobre todo en la primera parte, al jugador cedido por el Leeds y a su compañero Pezzella, como se vio en el recorte a ambos en la acción del 1-2.

Guardado | Desbordado y superado en esa pareja con Carvalho

El doble pivote conformado por Guardado y William Carvalho hizo aguas en el encuentro del Betis ante el Rangers. Ambos eran superados con facilidad y los escoceses siempre tenían superioridad a la espalda de ambos. Un agujero que impidió a los verdiblancos mantener el equilibrio como equipo y no mostrar dos caras distintas a la hora de atacar y defender.

Abde | Va siendo hora de que empiece a dar un paso adelante

El extremo marroquí no termina de agarrar la titularidad. No estuvo bien ante el Real Madrid y en los minutos que tuvo anoche ante el Rangers no estuvo tampoco demasiado acertado en la toma de decisiones. Todavía se espera mucho más de un jugador que tiene calidad de sobra para mostrar un nivel más alto que hasta el momento.

Miranda | Brillante primera parte, con un gol, con continuas llegadas y buenos centros

Juan Miranda fue uno de los jugadores más destacados de los verdiblancos a pesar de la derrota. El futbolista de Olivares cuajó un buena actuación, con una primera parte brillante. Marcó un gol y subió muchas veces por su carril, poniendo además muy buenos centros que no fueron aprovechados por sus compañeros. Su futuro no parece todavía claro, pero ayer cuajó un muy buen partido en una mala noche de su equipo.