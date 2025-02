El increíble fallo de Rui Silva en un gol en propia puerta

SEVILLA/Una de las salidas importantes en este mercado invernal en el Real Betis Balompié ha sido la de Rui Silva. El guardameta portugués llevaba varios mercados codeando con equipos portugueses hasta que finalmente el Sporting de Portugal decidió dar ese paso adelante para invertir en él y conseguir llegar a buen puerto en las negociaciones con los heliopolitanos. Finalmente el asunto se resolvió con una cesión con obligación de compra a pagar en el mes de julio de 2025 por un montante cercano a los cinco millones de euros. Una operación redonda para el conjunto de La Palmera por un portero que ya tenía una edad no demasiado baja aunque tampoco alarmante al ser un guardameta, pero que al haber llegado libre a la entidad dejaba una buena plusvalía.

Rui Silva siempre ha sido un portero que ha dado puntos. Bien en los reflejos y en las paradas en tiros de larga distancia, también en los uno contra uno, pero con un déficit claro; la salida bajo palos. Al igual que ha salvado partidos y ha permitido sumar a los verdiblancos, también ha tenido errores groseros que han impedido que el casillero aumentase. Y precisamente uno de estos errores los mostró hace escasas horas con su nuevo equipo en Portugal, con una 'cantada' de dimensiones estratosféricas que impidió a los suyos al término del partido poder sumar tres puntos.

Gol en propia de tacón

La acción fue totalmente aislada. Uno de sus compañeros, presionado en el centro del campo por un jugador rival, decidió quitarse de encima la presión con un balonazo de 40 metros hacia su guardameta. Aunque quizá no fue la mejor elección por parte del defensor, tenía suficiente tiempo el arquero para pensar y ejecutar de otra forma. Incomprensiblemente, no retrocedió demasiado bien y de un momento a otro se ve como no calcula de la mejor forma dónde va a caer la pelota, intenta controlar con al tacón del pie y lo que termina haciendo es meterse el balón en propia portería. El error además suponía el 0-1 en contra de los suyos.

Con el paso de los minutos, el choque iba 1-2 para Arouca, pero empataron en el minuto 74. Muy complicado resultó ser finalmente el partido para los de Lisboa y el buen hacer del guardameta, que se repuso mental y futbolísticamente de su grosero problema, permitieron al menos sumar un punto clave que les mantiene líderes de la liga portuguesa por delante del Benfica. Y es que Rui Silva terminó siendo el segundo mejor futbolista de su equipo a nivel de puntuación por detrás de Quenda, con un total de seis paradas realizadas.

Un hueco en la portería

Su salida dejó abierto un gran debate entre los aficionados del Betis. Como mismamente dijo Pellegrini, se marchó el portero titular del equipo y no llegó nadie para sustituirlo. Por momentos tomó fuerza la vuelta de Álvaro Valles a Heliópolis, con el que ya hay un acuerdo cerrado para verano y al que captaron las cámaras de Diario de Sevilla llegando a la capital andaluza con muchas maletas.

Pero finalmente no fue así y el equipo bético tendrá que terminar la temporada con Adrián y Fran Vieites bajo palos en las competiciones que restan.