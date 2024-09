Del liderazgo positivo de Lo Celso a la reincidencia de Abde con los penaltis

Sevilla/Triunfo importante para todos los béticos y también, por supuesto, para Manuel Pellegrini gracias a ese gol de calidad de Lo Celso en la recta final del encuentro. El argentino no sólo demuestra su calidad con su zurda, también ejerce ya un liderazgo positivo dentro del equipo verdiblanco.

Lo Celso | Es un líder positivo, ni una sola mala cara, esfuerzo total...

Lo Celso festeja el gol del triunfo junto a Vitor Roque. / Juan Carlos Muñoz

Todos los aficionados, lógicamente, se quedan con los goles, con los cinco tantos que lleva anotados Lo Celso en el mismo número de partidos desde su llegada al Betis, pero hay un detalle que también habla bastante bien de su liderazgo y esto tiene mucho que ver con la acción del penalti lanzado por Abde. No pone ni una sola mala cara hacia sus compañeros y, además, dentro de su físico, corre sin ahorrarse ni una sola carrera para tratar de ayudar en todas las facetas del juego.

Abde | Se puede fallar un penalti; lo peor es la reincidencia en el error

Abde lanza el penalti que detiene Joan García. / Juan Carlos Muñoz

Una de las frases típicas del fútbol desde tiempo inmemorial es que los penaltis los fallan los que los tiran. Naturalmente es así y no es inventar la pólvora, pero el problema es reincidir en los errores por no se sabe qué tipo de ego. Abde volvió a coger el balón, como el día de la Real Sociedad, y sólo por el hecho de que la falta se la habían hecho a él. Pellegrini se lamentaba en la banda y no entendía nada, porque Lo Celso había marcado el anterior frente al Getafe. Y encima lo falló de nuevo...

Rui Silva | El rival sólo le llegó una vez y estuvo muy atento

Rui Silva se dirige a Abde en una de las pausas de hidratación. / Juan Carlos Muñoz

Aunque el Espanyol jamás le perdió la cara al juego y trató de proyectarse en el ataque, lo cierto es que sólo llegó una vez con posibilidades reales de hacerle daño al Betis. Fue un balón colgado al segundo palo que le cayó al lateral izquierdo Romero completamente solo. No tenía mucho ángulo, pero le pegó fuerte y Rui Silva respondió con acierto.

Marc Roca | Falla demasiado en el pase y eso lo frustra

Marc Roca intenta un pase con la izquierda. / Juan Carlos Muñoz

No está en su mejor momento el centrocampista catalán, que hasta ahora no tiene nada que ver con el jugador que impresionara durante la primera mitad de la temporada pasada. Le han cambiado la pareja, ya no está Guido, y no es lo mismo, pero tal vez lo que más lo frustra es el exceso de errores en el pase.