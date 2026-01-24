El momento en el que romperá el mercado de fichajes del Betis

El Real Betis Balompié sigue inmerso en un profundo trabajo en el mercado de fichajes en este mes de enero y los primeros coletazos del de febrero, aunque con numerosas dificultades para poder mejorar la plantilla que tiene a su disposición Manuel Pellegrini, sobre todo en la zona ofensiva. Y es que a día de hoy hay tres frentes abiertos:

Las salidas que liberarían espacio para llegadas pero sin llegar a grandes cantidades de venta: Cédric Bakambu tiene en España al Deportivo Alavés muy interesado pero hasta que en Vitoria no se produzcan varias salidas no pueden plantearse la llegada del congoleño. En Italia, el Genoa sigue apretando. Ricardo Rodríguez tiene a algunos equipos detrás, pero tampoco ninguno termina de dar el paso definitivo. La salida del Chimy Ávila, pudiendo cambiar en cualquier momento, parece que es la que más fría está ahora mismo.

Cedric Bakambu en un calentamiento con el Betis / Joaquin Corchero

Las salidas que abrirían un camino muy importante a la hora de generar plusvalías y cuadrar las cuentas. Aquí no termina de llegar nada que convezca al Betis: ningún equipo termina de dar esos 20 millones que piden por Altimira , la lesión de Lo Celso descarta cualquier movimiento después de que su agente frenase 10 millones del Stade Rennais y por Abde todavía siguen sin animarse los italianos (algunas gargantas profundas de Heliópolis dicen que por 30 millones saldría , quedando así aproximadamente 20,6 de plusvalías íntegras ).

que piden por , la lesión de Lo Celso descarta cualquier movimiento después de que y por todavía siguen sin animarse los italianos (algunas gargantas profundas de Heliópolis dicen que por , quedando así aproximadamente ). Las llegadas: en La Palmera tienen claro que tienen que reforzar la delantera y el lateral zurdo. La realidad es que si no sale nadie, no puede venir nadie, ya que el Betis tiene el límite salarial excedido desde verano (lo que por tanto implica que no trabajaría, de momento, en la regla 1:1). Se trabaja con todos los frentes abiertos, con una lista corta de candidatos en función del espacio generado por las salidas.

Manuel Pellegrini y Manu Fajardo dialogan en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / E. P.

Cuándo se activará el mercado del Betis

Normalmente, debido a las competiciones oficiales, el volumen de movimientos en los fines de semana suele bajar. Además, los clubes se encuentran en momentos complicados y no pueden desprenderse de futbolistas el mismo día de partido. El lunes se entra en la última semana de mercado y será ahí cuando comiencen a acelerarse todos los movimientos que están en lista de espera en el Betis.

Además, desprenderse de más jugadores en estos momentos es muy arriesgado para el conjunto verdiblanco. Fuentes consultadas por Diario de Sevilla aseguran que en estos momentos no están pensando en darle salida a jugadores teniendo ocho-nueve ausencias. Si le quitan a Pellegrini a Bakambu antes del choque ante el Feyenoord, necesitará un fichaje de inmediato para no sumar una baja más, y esa celeridad no estaría asegurada.

Los futbolistas del Betis y del PAOK guardan un minuto de silencio por la tragedia ferroviaria. / Achilleas Chiras | Efe

Debería haber fichajes en el Betis

A pesar de todo, lo normal es que al menos se produzcan dos movimientos, sin descartar que pudiesen ser cuatro. La salida de Bakambu apunta a producirse, pero lo que libera el congoleño quizá no sea suficiente para firmar algo de nivel en la zona ofensiva. Es por eso que para ello se necesita, bien la salida del Chimy Ávila o bien una venta auxiliar más potente que libere masa salarial.

En cuanto al lateral zurdo, la situación es algo compleja. Si sale Ricardo Rodríguez se buscaría otra incorporación en la que salarialmente fuese "lo comido por lo servido" con el suizo. En resumen; las bajas hacen que los tiempos de salida sean muy complejos teniendo en cuenta que las llegadas y la disponibilidad no es instantánea, y además, lo que llega, de momento, no convence demasiado.