Problemas para el Barcelona con su vuelo a Sevilla para jugar con el Betis

En la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025, el Real Betis Balompié recibe al FC Barcelona en el Estadio de La Cartuja en un choque importantísimo para ambas entidades. Para unos, por esa carrera por la Champions con el Villarreal en la que no pueden perder nada de comba. Para otros, porque un pinchazo cuando tan sólo están un punto por encima del Madrid podría ser muy peligroso. Pero lo primero es que el conjunto blaugrana llegue en perfectas condiciones a la capital andaluza, y eso todavía no ha ocurrido. Y es que los catalanes han tenido un problema con el vuelo que les iba a traer a Sevilla.

Y es que a la hora de publicación de esta noticia, ya deberían haber volado desde Barcelona hasta el aeropuerto de Sevilla, pero no ha sido así debido a las inclemencias meteorológicas que azotan en forma de una intensa niebla a toda la provincia de Sevilla en estos momentos y durante las primeras horas de este sábado. Es por eso que en los últimos instantes han informado del cambio de ruta que van a hacer para poder estar en La Cartuja ante el Betis a las 18:30 horas.

Despegarán con una hora de retraso

Así lo ha comunicado el conjunto blaugrana en sus redes sociales. Además, los compañeros de MD afirmaban que el procedimiento va a ser el siguiente: viajar en avión hasta el aeropuerto de Jerez, y desde ahí, emprender un camino en carretera hasta la capital de Andalucía. Pero finalmente, el vuelo ha sido reprogramado a Sevilla y aterrizarán en la capital andaluza. Es por eso que de momento, y hasta que se pueda producir el despegue, los jugadores, cuerpo técnico y la directiva se encuentran 'atrapados' en el avión a expensas de poder emprender la marcha.

Y es que son ya más de 20 vuelos los que se han cancelado en las últimas horas en Andalucía debido a la fuerte niebla que azota la comunidad autónoma del sur de España.