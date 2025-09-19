El nuevo Límite Salarial del Betis: récord histórico y gran crecimiento

En la primera hora de la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025 se han conocido los límites salariales de los equipos de LaLiga EA Sports así como también los de los equipos de LaLiga Hypermotion. Con ellos, aunque dependiendo de las entradas y salidad de dinero en las entidades es un valor dinámico, tendrán que trabajar al menos hasta el próximo mercado invernal si es que en el mismo quieren hacer alguna modificación en las plantillas. En el caso del Betis es una gran noticia el crecimiento que se ha producido, ya que un mayor límite salarial normalmente se traduce en una mejor plantilla (o al menos más cara) y resultados deportivos (con las excepciones que siempre hay presentes).

Para analizar el crecimiento del conjunto verdiblanco a un año vista, hay que tener en cuenta la cifra límite que tenía el pasado mes de septiembre de 2024: 108.990.000 euros. En el mes de enero el conjunto verdiblanco realizó muchas ventas, la mayoría con grandes plusvalias, y eso le permitió reinvertirlo todo en el mercado de fichajes para así poder corregir aquello que no se hizo bien en verano en torno a la planificación. Apuraron al máximo y sólo bajó en febrero a los 108.387.000 euros. Este verano, el conjunto verdiblanco ha conseguido un crecimiento exponencial.

El mayor límite salarial de la historia del Betis

Tal y como ha publicado LaLiga en su portal web, el nuevo límite salarial del conjunto de La Palmera asciende a los 125,9 millones de euros. El mayor límite de coste de plantilla deportiva inscribible que ha tenido en toda su historia. Es, de largo, la plantilla más cara que jamás ha llevado en el pecho el escudo de las trece barras.

Este mercado de fichajes, el combinado de Heliópolis ha generado más de 62 millones de euros en ventas de jugadores como Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Rui Silva, Perraud, Collado, Borja Iglesias, Sabaly, Juanmi y Visus. Además, estas cantidades podrían verse incrementadas por muchas variables que se han incluido en prácticamente todas las operaciones. Como de esa cantidad, un altísimo porcentaje ha sido de plusvalías respecto a las amortizaciones restantes, el coste de plantilla inscribible se ve beneficiado. Eso sí, el gasto ha sido importantísimo, apurando hasta el último céntimo disponible para poder reforzar todos y cada uno de los detalles de la plantilla. De hecho, para que en enero pueda haber alguna incorporación en la zona ofensiva, nombres como los de Chimy y Bakambu están destinados a buscar salida, si no, es inviable.

Manu Fajardo, José Miguel López Catalán y Ángel Haro, en la presentación de Junior. / José Ángel García

El crecimiento desde la llegada de Pellegrini

Uno de los mayores aciertos del mandato de Ángel Haro y José Miguel López Catalán en el Betis fue el de contratar a Manuel Pellegrini. El chileno ha ido consiguiendo hitos deportivos que han permitido a la directiva tener la movilidad suficiente para solucionar el problema económico en el que se habían metido con el sobregasto en plantilla en años anteriores y poder llegar al punto álgido del proyecto bético, con la plantilla más cara y la obra del nuevo Benito Villamarín ya en proceso.

Para ver el crecimiento es imprescindible tener en cuenta un dato: el Límite Salarial del Betis en agosto del año 2020 (primero de Pellegrini) era de 71.3 millones de euros (que bajó a 66.2 en invierno). Hoy, como ya se ha establecido, la cifra asciende hasta los 125,9 millones de euros, con un crecimiento en cinco años de 54,6 millones de euros. En enero del 2022, fue el registo más bajo, con 61 millones de euros de Límite Salarial.