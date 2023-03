La oportunidad de Joaquín para batir el récord de Zubizarreta

No hay cara buena en la lesión de Fekir. La baja del francés es mala para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores más diferenciadores en ataque, y para el propio futbolista, en el dique seco hasta la próxima temporada. En una línea en la que Manuel Pellegrini necesita tres futbolistas, la baja del francés se une a la de Juan Cruz. Tiene dos jugadores menos para elegir Manuel Pellegrini, técnico que tira habitualmente de rotaciones, por lo que esta circunstancia puede hacer que el chileno tire más de Joaquín.

El portuense no ha tenido una participación demasiado activa en el campeonato liguero. Ha participado en 10 de las 23 jornadas disputadas, menos de la mitad, siendo titular sólo en un partido (Cádiz). En se encuentro sólo estuvo sobre el césped 68 minutos. En los otros nueve entró en la segunda mitad. Lo más pronto que lo hizo fue en en Elche la pasada semana, cuando lo hizo justo tras el descanso. El resto de ocasiones dispuso siempre menos de media hora de juego hasta sumar 259 minutos, menos de los que acumula en los cinco partidos de Liga Europa que disputó (289, pese a lesionarse antes de la media hora de juego con el Ludogorets), siendo siempre titular. En la temporada, contando la Copa del Rey, apenas acumula poco más de 600 minutos disputados.

No ha tenido muchas oportunidades esta campaña y es consciente de ello. "Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos porque es difícil, pero sé que estoy para algo más. Puedo aportar algo más y es una pelea interna mentalmente. He aceptado que mi papel es otro, pero ese punto de decir "pues no" es lo que me mantiene vivo", dijo en el programa de televisión El Hormiguero.

Ahora puede que tenga que demostrarlo. "Yo sé cuál es mi rol, pero siempre sabiendo que yo soy uno más y me exijo el máximo para ser importante y jugar", afirmaba el capitán bético. Probablemente no sea titular en la exigente eliminatoria ante el Manchester United, pero en la Liga puede tener oportunidades. Ya demostró contra el Elche que como revulsivo es una apuesta segura, aunque Joaquín, ambicioso siempre, trabaja para que Pellegrini tire de él en este momento decisivo de la campaña sin Fekir y, de momento, sin Canales.

El mes de octubre encadenó tres jornadas seguidas de liga con minutos (con el Almería, el Cádiz y el Atlético de Madrid), aderezadas con otros tres partidos de competición europea (los dos con la Roma y ante el Ludogorerts). En el último cayó lesionado en tierras búlgaras. No volvió a encadenar dos partidos seguidos hasta ahora. Entró en el minuto 81 frente al Valladolid y al inicio de la segunda parte en el Martínez Valero para iniciar la remontada.

Dos partidos seguidos con los que sumó 612 encuentros en Primera División, a diez sólo de dar caza a Zubizarreta (622), que ostenta el récord histórico en la máxima categoría. Una marca que no se le quita de la cabeza. "Si lo consigo, bienvenido será. Intento disfrutar del momento y no pensar en lo del récord, pero inconscientemente sabes que cada vez queda menos. Sin embargo, lo más importante ara mí es jugar y sentirme importante y que el entrenador confíe en mí. He tenido 45 minutos y he tratado de aprovecharlos en un partido complicado y con mucho ritmo", dijo tras la victoria contra el Elche.

Camino de los 42 años, el bético mantiene la duda de si ésta será su última campaña en activo o no. Puede que del hecho de batir o no ese récord depende su decisión. Quedan 15 jornadas de liga y Joaquín está a 10 partidos de dar caza al mítico portero vasco. A 11 de superarlo. Igualar o superar esa marca está en su mano... y en la de Manuel Pellegrini.