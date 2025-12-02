Pellegrini: "La Copa es el camino más corto para conseguir un título y Europa"

Todavía con el dulce regusto del triunfo del derbi en la calle, Manuel Pellegrini quiere que el vestuario se centre ya en la próxima cita, porque "hay que pensar en lo que viene y no en lo que pasó", y lo que viene es la visita al Torrent de Segunda RFEF (21:00) en la segunda ronda de la Copa del Rey, un torneo que "es el camino más corto" para conseguir cosas. Repiten en la expedición que parte a Valencia las ausencias de Isco, Amrabat, Lo Celso, Bellerín y Pau López, por lo que el técnico volvió a incidir en la importancia de la "implicación de todos los futbolistas del plantel": "Nadie debe estar preocupado si juega más o menos minutos, sino demostrar cuando tiene la oportunidad por qué está en el Betis".

El preparador heliopolitano indicó que el grupo "llega bien", después de "haber ganado el derbi y sumar tres puntos que dejan al equipo con mucha ilusión para seguir peleando por los puestos de arriba". "Lo disfrutamos más por la alegría de la hinchada que tenemos detrás, que es una gran responsabilidad. Matemáticamente son tres puntos, pero en lo emocional es un gran triunfo. Lo disfrutamos, pero ya hay que pensar en lo que viene y no en lo que pasó y centrarse en este duelo de Copa, que es una vía para ganar un título, clasificarse para Europa y jugar la Supercopa".

Es por ello que habrá rotaciones en el Ciutat de Valencia, aunque siempre armando un once competitivo. "Gestionaremos el partido del miércoles como lo hicimos la semana anterior con el de Europa League antes del derbi. Uno elige un once por varios motivos. Los partidos hay que ganarlos en el campo y después se piensa en el encuentro siguiente. Tenemos un plantel para formar equipos competitivos en las tres competiciones", dijo el Ingeniero a propósito de que el sábado recibe al Barcelona en La Cartuja, un encuentro en el que habrá que ver "cómo evoluciona Amrabat, que "aún no está entrenándose e Isco no llegará al sábado". Tampoco Bellerín ni Lo Celso, aunque argentino podría reintegrarse con el grupo a partir de la semana que viene.

El derbi sigue coleando aunque el entrenador verdiblanco quiera pasar página y se refirió de nuevo a los incidentes del final del choque: "Es algo que desgraciadamente sucede en muchos estadios y es bueno que el protocolo lo corte. Creía que con lo poco que quedaba se podía jugar, pero el árbitro explico que no. La rivalidad deportiva debe ser a muerte sólo en el campo de fútbol. Con una botella se puede hacer daño a un jugador", matizó.

No sabe, o no lo dijo, aún Pellegrini hasta cuando podrá contar con Amrabat, Abde y Bakambu, que se marcharán a la Copa de África con sus selecciones, pero ahondó en la idea de no preocuparse de los que no están. "Sergi Altimira está entre los jugadores con más minutos esta temporada. Hay once con responsabilidad de jugar desde el inicio, pero todos los que entran son importantes. Ni él ni otro debe estar preocupado si juega más o menos minutos sino demostrar cuando tiene la oportunidad por qué está en el Betis", dijo sobre si el catalán disfrutará de más tiempo con la marcha del marroquí y aseguró que no piensa ahora en el mercado de invierno que se abre el 1 de enero para fichar: "No estamos pensando ahora en el mercado, porque el plantel está respondiendo. Una cosa es un refuerzo y otra un nombre nuevo. Nos centramos en afrontar el mes de diciembre, pero el mercado no es una prioridad si no es un refuerzo de categoría".

Por último Pellegrini destacó que la Copa del Rey es "muy atractiva y exigente". "Vas para fuera si pierdes, pero es el camino más corto para conseguir muchas cosas y por eso la tomamos con la máxima ambición, aunque depende de la fortuna de los sorteos también. Inculcamos esa mentalidad que una vez nos permitió ganarla tomándola con la seriedad necesaria", dijo sin entrar en comparaciones si es más fácil la Copa o la Europa League: "Son distintas y no se pueden comparar. En Europa hay una fase de grupos, eliminatorias a ida y vuelta… Ahí te puedes equivocar alguna vez, pero es importante tener la mentalidad en que se pueden conseguir", aseguró.