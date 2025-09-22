Radar Betis jornada seis: Así le ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el sexto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés, Iker Losada en el Levante, Nobel Mendy al Rayo Vallecano y Mateo Flores al Arouca portugués, aunque en el caso de este último no se van a poder actualizar los registros durante un tiempo debido a una lesión de rodilla que ha sufrido.

Sin duda alguna, el mejor jugador cedido por el combinado de La Palmera esta jornada, a pesar de que su equipo haya sufrido una derrota, ha sido Guilherme Fernandes. El meta portugués se salió en otro partido del Pucela, en este caso en Albacete, donde a pesar de encajar dos tantos hizo un total de seis paradas en el partido y cuatro de ellas a tiros peligrosos desde dentro del área propia. Además, aportó con despejes, buen trato de balón con el pie e incluso un pase clave. De no ser por él, el conjunto blanquivioleta hubiese sufrido una severa goleada.

Sin debut para Mendy y pocos minutos para Petit

Nobel Mendy llegó al Rayo Vallecano con ciertas molestias físicas y además tenía que completar una puesta a punto intensa ya que no hizo pretemporada con el Betis al estar en la rampa de salida. Poco a poco ha ido mejorando y este fin de semana ha conseguido ser citado por primera vez por Íñigo Pérez, teniendo en cuenta también que Luiz Felipe se ha lesionado y están escasos de efectivos en Vallecas.

La situación de los heliopolitanos en Miranda de Ebro está tornando a un color ciertamente gris. Ismael Barea no tuvo minutos en el encuentro de este fin de semana ante el Andorra, mientras que Gonzalo Petit, que venía haciéndolo muy bien con goles y asistencias en los últimos partidos, volvió a ser relegado al banquillo y entró en el minuto 80, sin darle demasiado tiempo a destacar para poder volver al once en próximas jornadas.

Gonzalo Petit durante un encuentro este curso con el Mirandés / Europa Press

Dudas para Sergio Arribas

Después de varias actuaciones a buen nivel, Sergio Arribas volvió a disputar 90 minutos con la SD Huesca, pero sufrieron una durísima derrota por cuatro goles ante el Deportivo de la Coruña, un clarísimo candidato al ascenso a LaLiga EA Sports la próxima temporada, al menos en este momento. Nuevamente en defensa de tres, no cuajó el de Burgos su mejor actuación, recibiendo una de las valoraciones más bajas en las webs de estadísticas y con unos números bastante mejorables. Uno de sus errores provocó un gol del rival. Mateo Flores, que sigue lesionado, e Iker Losada, siguen sin tener minutos un fin de semana más.

Los partidos de los equipos en los que hay jugadores cedidos por el Betis próximamente son: