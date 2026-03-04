El regalo de un aficionado bético que emocionó al narrador del derbi: “Me pareció precioso”

El derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club del pasado domingo dejó muchas historias alrededor del partido, y una de ellas fue la de Miguel Ángel Román, el reconocido narrador de DAZN que se encargó de contarle a todos los aficionados por televisión lo que ocurrió en el partido. Grabó un videoblog en el que contó su experiencia trabajando en el partido y en un momento, vivió una situación que le emocionó mucho.

Mientras stremeaba en su canal de Twitch y anunciaba el video que iba a publicar, contaba esa situación: "Quería contaros una cosa. Estaba ayer en La Cartuja para narrar el derbi de Sevilla, el gran derbi. Ya había empezado el partido, de hecho, y mientras estaba narrando se me acercó un chaval joven que tendría 14 o 15 años, y, sin saber si yo soy del Betis, si soy del Sevilla, si soy del Espanyol o si soy del Celta, tuvo el gesto de traerme una bufanda del Betis, de regalármela», detallaba.

Una valoración de lo que es el beticismo

"Y en ese momento, estás narrando un partido de fútbol, además un partido intenso, y no caí en darle importancia al gesto que tuvo ese chico. Pero cuando llegué al hotel, abrí la mochila y me encontré con la bufanda del Betis. Y pensé que me parece un gesto precioso, porque sí, porque ama su club, porque siente al Betis, y porque quiere que tú tengas un recuerdo de lo que para él es su equipo, de lo que para él es su club, de lo que para él es, en este caso, el Real Betis Balompié. Y sin pedirte nada a cambio, ni una foto, nada, sin esperar siquiera que puedas hablar con él, porque yo estaba narrando el partido. Se acercó, me dio la bufanda y le dije: '¿para mí?', y me dijo 'sí, sí'. Y el chico desapareció de allí, no lo volví a ver. Me emocionó, me pareció precioso".

Así ha sonado el himno del Betis en el derbi con tifo incluido / Manu Colchón

Una vez más el aficionado bético no falló

Al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel Román, la demostración llega una vez más en la respuesta del beticismo de cara al partido. Una afluencia sin precedentes en un partido del conjunto verdiblanco y, por supuesto, en un derbi sevillano.