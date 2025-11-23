¿Lo sabías? Solo tres jugadores han pasado por Betis y Girona y están hoy en los dos equipos

Real Betis Balompié y Girona FC miden hoy sus fuerzas en el Estadio de La Cartuja en el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Es un partido en el que los dos equipos se juegan mucho de cara al resto de la temporada y en el que los 22 futbolistas que salten al terreno de juego y los sustitutos tienen la obligación de dar su 100%. Entre todos ellos, hay muchas probabilidades de que estén dos de los tres jugadores que han vestido la camiseta de los dos equipos a lo largo de la historia, y el tercero, está lesionado. ¿Sabe cuáles son los tres futbolistas que han estado en Betis y Girona? Se lo contamos.

Uno de ellos ha sido Pau López. El guardameta catalán estuvo en 2024 en el conjunto de Gerona, donde tan sólo jugó tres partidos, disputando 255 minutos. Eso sí, en Heliópolis ha tenido más protagoniesmo. Son 43 encuentros con la camiseta verdiblanca en los que ha disputado 3.870 minutos. En este caso, Pau está lesionado y no podrá disputar este encuentro. En el conjunto béticos esperan que pueda regresar tras el derbi del 30 de noviembre ante el Sevilla FC.

Pau López, en el momento de parar el penalti al Espanyol. / Enric Fontcuberta / Efe

Rodrigo Riquelme y Álex Moreno, dos casos de amor en ambas ciudades

Otro de esos tres futbolistas es Rodrigo Riquelme. El media punta es amado en Girona y está en proceso de ganarse el corazón de todos los béticos pese a las dificultades que está teniendo para comenzar a rendir. Hasta el momento son 14 partidos como verdiblanco en los que ha dado una asistencia y ha anotado dos goles. Por otro lado, en Gerona sí que tuvo una mejor actuación, disputando en 2022 un total de 35 partidos en los que dio cuatro asistencias y anotó cinco goles, con un juego muy atractivo. Hoy, si Abde no está en condiciones de jugar muchos minutos por sus molestias en el tobillo, podría partir como titular.

Quien sí que apunta a salir de inicio es el más querido de los tres en Heliópolis. Álex Moreno regresa a un partido contra el conjunto verdiblanco y lo hace en una temporada que quizá no está siendo de las mejores de los últimos años. Campeón de Copa del Rey con Manuel Pellegrini y protagonista de un rendimiento expectacular junto al chileno, llega tras jugar 11 encuentros con el conjunto catalán. Son 121 partidos en los que anotó cinco goles y dio 13 asistencias su bagaje como bético.