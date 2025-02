De un Vitor Roque cada vez más gafado a los tacos que le mostraron a Antony

Vitor Roque trata de quedarse con un balón que no puede controlar.

Sevilla/Derrota del Betis para echarle algo de agua a la fiesta a los más de 50.000 béticos que se dieron cita en el estadio Benito Villamarín. Aunque el equipo de Manuel Pellegrini llegaba ya prácticamente clasificado desde Bélgica, no fue la mejor manera de acabar la eliminatoria con la derrota final.

Vitor Roque | Está gafado con el remate y su ansiedad va a más

Tiene cualidades para ser un delantero de nivel, pero, de momento, le está fallando una fundamental, que es el remate a puerta. Está ansioso, deseando amar el disparo cuanto antes, y eso juega en su contra para hacerlo con tranquilidad. Corre, se desmarca, hace buenas jugadas, pero no espera el momento oportuno para tener ventaja sobre el guardameta y el resultado es un disparo descolocado o flojo por precipitarse. Y encima el gafe se le incrementó con una expulsión del fútbol moderno, por el accidente de un pisotón involuntario.

Antony | Con ganas de lucirse, los rivales mostraron los tacos

Tiene un repertorio de acciones de calidad bastante amplio y salió con ganas de sacarlo a relucir en un partido que nacía decidido de no mediar una hecatombe. Enseñó algún pase con el tacón y alguna virguería hasta que los rivales entendieron que eso había que pararlo y le mostraron los tacos con dureza. Afortunadamente, no llegaron a cazarlo, pero entendió que era mejor no arriesgar.

Chimy Ávila | Arriesgó más de la cuenta con una tarjeta amarilla

El único riesgo que podía tener el Betis era la posibilidad de una expulsión en la primera mitad, pues la diferencia de calidad entre un equipo y otro es considerable. Pellegrini, seguro, le habría advertido de eso a todos los suyos, pero el Chimy vio una tarjeta amarilla por una entrada dura y tuvo otra sobre Lopes da Silva en la que arriesgó mucho. Tras el descanso, sí se frenó después de leerle la cartilla su entrenador.

Abde | Ha perdido la batalla y ahora debe recuperar con goles

Era una de las principales bazas del Betis 24-25 cuando se inició la temporada y, además, llegó en una excelente forma tanto física como en lo referente a los goles anotados. Sin embargo, la irrupción de Jesús Rodríguez y la llegada de Antony lo han relegado a un segundo plano. Así que debe recuperar su sitio. Tuvo buenas ocasiones para marcar, sobre todo un cabezazo, pero no lo hizo.