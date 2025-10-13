¿Es mejor desayunar o no?: Un estudio de la Universidad de Harvard tiene la respuesta

Una pregunta que se repite muchísimo es si es mejor desayunar o no. En la Universidad de Harvard han publicado un estudio, que ha consistido en analizar a más de 16.000 personas a lo largo de 22 años y demostrando que los individuos que ayunaban tenían más riesgos de padecer un infarto. Igualmente, también depende mucho de la condición de vida que se tenga, es decir, si vivían más estresados, dormían peor y su alimentación no era la adecuada.

Por qué existe mayor riesgo de infarto en las personas que no desayunan

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, las personas que no comen por las mañanas viven en un estado de ayuno intermitente natural. "Durante ese tiempo de ayuno se activa lo que se conoce como autofagia, es decir, el proceso de limpieza celular donde el cuerpo elimina las células viejas y defectuosas y activa las células madre, creando unas nuevas, explica. Sin embargo, cuando se desayuna, ese proceso se interrumpe y los residuos celulares permanecen en el cuerpo.

En qué momento del día produce el cuerpo más energía

Por la mañana es el momento en el que se produce más energía. Cuando nos levantamos entre las seis y las diez, ya se produce energía por los picos de cortisol y adrenalina. En el caso de desayunar carbohidratos como cereales o tostadas, el nivel de azúcar sube bruscamente y cae muy rápido, sin saciarte y provocando que tengas hambre de nuevo a las pocas horas.

También resulta perjudicial porque provoca inflamación crónica de bajo grado que es la misma que se aplica si no se come nada. De hechos, las personas que viven con mucho estrés también lo notan o las que no descansan bien. Las personas que trabajan en una oficina el desayuno es la mejor opción, sobre todo, cuando se trata de incorporar proteínas y menos hidratos de carbono en la dieta.

Beneficios del ayuno por la noche

El ayuno es bueno, pero se debe tener en cuenta que no es lo mismo practicarlo durante el día que por la noche. Con él se lleva a cabo la limpieza celular, pero en las horas de sueño es mejor, ya que no se produce el pico mayor de energía. En un estudio publicado en el International Journal of Behaviorial Nutrition and Physical Activity y liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, se asocia un menor índice de masa corporal con el ayuno nocturno y el desayuno temprano.

Según explica Anna Palomar-Cros, investigadora del ISGlobal, los patrones de las ingestas de las comidas inusuales entran en conflicto con los ritmos circadianos. De hecho, en otros estudios anteriores, se reafirmaba la idea de que si se desayuna pronto, disminuyen los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2.

