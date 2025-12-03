Una farmacéutica explica las diferencias entre el Sintrom y los anticoagulantes selectivos

Muchas personas toman anticoagulantes para prevenir la formación de coagulos. Estos los utilizan personas que han tenido fibrilación auricular, prótesis valvulares o trombosis. Algunas de ellas toman Sintrom y, sin embargo, otras personas se tratan con otros anticoagulantes selectivos o nuevos que han llegado recientemente al mercado. Estos cuentan con diferencias que a simple vista no podemos percibir y que nos explica esta farmacéutica.

Qué es el Sintrom

Es un medicamento anticoagulante utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en diversas condiciones médicas. Su principio activo, acenocumarol, actúa interfiriendo en la síntesis de ciertas proteínas de la coagulación, ayudando a mantener la sangre fluida. Se emplea en pacientes con fibrilación auricular, prótesis valvulares o trombosis previa. Requiere controles periódicos del INR para ajustar la dosis y evitar riesgos de sangrado o ineficacia. Aunque es un fármaco eficaz, debe tomarse exactamente como indique el profesional sanitario y mantenerse una vigilancia constante. Su uso prolongado demanda educación del paciente sobre interacciones alimentarias y medicamentosas para mayor seguridad.

Qué son los anticoagulantes selectivos

Los anticoagulantes selectivos o nuevos, conocidos como anticoagulantes orales directos (ACOD), son fármacos diseñados para prevenir la formación de coágulos sanguíneos con mayor precisión y comodidad que los anticoagulantes tradicionales. Actúan inhibiendo directamente factores claves de la coagulación, como la trombina o el factor Xa. Entre ellos destacan rivaroxabán, apixabán, dabigatrán y edoxabán. No requieren controles frecuentes del INR, lo que facilita su uso en la vida diaria. Se emplean en la prevención de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y en pacientes con fibrilación auricular. Ofrecen un perfil más predecible, menos interacciones y un inicio de acción rápido.

Diferencias entre el Sintrom y los anticoagulantes selectivos

El sintrón actúa bloqueando todos los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, es decir, en toda una rama de la cascada de la coagulación. Pero claro, al depender este equilibrio de un elemento que está presente naturalmente en nuestra alimentación, todo el rato se nos está desbalanceando el ajuste de este fármaco en sangre. Y necesitamos tener una alimentación muy equilibrada en vitamina K y realizar muchos controles para mantener estable este equilibrio de anticoagulantes. Pero su desventaja es su principal ventaja. Si en un momento dado tenemos una hemorragia, necesitamos una cirugía de urgencia, queremos suprimir el efecto del anticoagulante en la sangre, basta con inyectar vitamina K para rebalancear esto y suprimir su efecto.

Los anticoagulantes nuevos, como su propio nombre indica, actúan fundamentalmente sobre el factor GIEZA. Son selectivos y tienen un efecto estable y predecible, por lo que tienen un manejo sencillo y mucho menos engorroso para los pacientes. Pero no tienen un antídoto directo, es decir, no se puede deshacer su efecto de manera rápida, por lo que las guías clínicas, salvo para determinadas patologías, recomiendan intentar el control con sintrón antes de pasar a estos anticoagulantes.

Referencias bibliográficas: